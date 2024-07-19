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娛樂 日韓

打敗BLACKPINK Rosé！TWICE Sana再PO代言YSL 宛如芭比娃娃

TWICE日本籍成員Sana近期成員YSL品牌代言人。（翻攝自Instagram@m.by__sana）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕BLACKPINK的唱將Rosé（朴彩英）才透露緊鑼密鼓在錄製新專輯後，卻因高人氣無端捲入代言品牌爭議，與TWICE日籍成員Sana粉絲掀起論戰。而不管網路論戰，Sana今（19）稍早再度PO出代言照，模樣美如芭比娃娃，掀起關注。

Sana不管YSL近期在網路上和同為代言人的BLACKPINK Rosé所發生的話題，仍照PO代言照。（翻攝自Instagram@m.by__sana）

Sana貼出在YSL櫃位的照片，可見她拍照完全沒有開濾鏡，用原相機拍攝的她，精緻臉蛋毫無破綻，尖挺的鼻子、瓜子臉、圓潤雙眼，讓她宛如芭比娃娃動人。

Sana拍照完全沒開濾鏡，模樣仍美到冒泡。（翻攝自Instagram@m.by__sana）

而值得一提的是，TWICE將演唱會【READY TO BE】再度唱回日本，此次帶來的是「SPECIAL」場，歌單大更動，加入了新推出的日文專輯《DIVE》中的歌曲，以及先前推出的寶藏日文歌，換來的是刪除許多韓文破億夯曲，而場外販售周邊，Sana的應援物更是最快售完，清晨五六點就有ONCE（TWICE粉絲名）排隊，開賣後Sana的應援球衣不到1小時售罄，魅力驚人，果然成為最新的YSL代言人。

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