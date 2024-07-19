春風爆團員是媽寶男！聞「媽控型」男友行徑曾莞婷直翻白眼

曾莞婷（右）邀春風上節目。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾莞婷主持TVBS全新戀愛型談話節目《小姐姐請回答》，邀來玖壹壹的春風，要與觀眾分享自己不為人知的情史之外，更驚爆玖壹壹團內也有一個媽寶男。

節目上來賓們聊到與媽寶男交往的各種辛酸血淚史，曾莞婷直呼：「媽寶男真的母湯，幾歲了還要甚麼事情都聽媽媽的話。」曾莞婷劈頭就問春風身邊有沒有這種朋友？春風驚爆：「就洋蔥啊！」

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直指團員洋蔥就是傳說中的媽寶男，引起全場轟動，春風緩頰道：「他比較尊重父母的決定啦」，卻隨即再度爆料洋蔥已從媽寶男轉為「女友寶」，隨著預告釋出網友紛紛表示洋蔥躺著也中槍！春風也在節目中大談不為人知的感情史，自曝曾幫前女友天天手洗內褲，引發全場尖叫，遭曾莞婷笑虧愛到卡慘系（台語），受封「洗過內褲的真男人」。

節目中聊到「媽控型」男友，潘映竹分享曾因調侃前男友不會做家事而遭對方媽媽嚴厲糾正；某次生理期不適，希望前男友多陪陪她，對方媽媽卻直接打視訊開嗆：「女友肚子痛就是痛，媽媽一個人在家心痛就無所謂！」情勒言論引發全場議論，曾莞婷聽了也直翻白眼。

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