《角落小夥伴》片尾藏催淚彩蛋！粉絲喊話：坐到最後一刻

《角落小夥伴電影版：奇幻的玩具工廠》片尾字幕還有溫馨的後續發展。（威視提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕風靡亞洲的「角落小夥伴」電影版第三彈今年暑假再登大銀幕，打造全新冒險故事《角落小夥伴電影版：奇幻的玩具工廠》即將本周五（19日）全台上映。連續三個週末於北中南舉辦的白熊&炸豬排見面場，讓大人小孩都為之瘋狂，活動場場爆滿、氣氛沸騰。片商將於本週六（20日）於台北信義威秀及MUVIE CINEMAS加碼最後4場打招呼見面場，邀請大小朋們把握最後機會，與離台倒數的白熊、炸豬排Say Hello。

《角落小夥伴電影版：奇幻的玩具工廠》白熊、炸豬排近距離驚喜現身，台灣人氣小網紅紅豆妹嗨到不想回家。（威視提供）

高人氣的白熊與炸豬排除了在見面會上造成轟動，就連在台灣擁有超高人氣的小網紅「紅豆妹」也被萌到融化，身為角落小迷妹的她，在昨晚上傳的新影片中，與爸爸一搭一唱地介紹角落小夥伴。年僅5歲她宛如「角落通」，對每個角色都瞭若指掌，還不忘吐槽愛發呆的老爸像極了炸豬排。

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影片最後是紅豆爸爸與電影公司聯手準備的大驚喜，讓她在不知情的狀況下，直接近距離與角落小夥伴相見歡。紅豆妹雙眼瞬間發光，興奮地狂討抱抱且嗨到不想回家的可愛模樣，讓粉絲反被她被萌倒。沒想到最後連紅豆爸都被小夥伴圈粉，除了衝上前猛抱外還直問：「想不到這麼大隻，我可以帶回家嗎？」

《角落小夥伴電影版：奇幻的玩具工廠》角落小夥伴溫暖療癒的故事，不只教育小孩，也可療癒在現實生活中疲憊不堪的大人。（威視提供）

電影描述窩在角落最安心的角落小夥伴首度步入職場，意想不到的冒險環節，讓大人也感到娛樂有趣，充滿療癒力的故事更讓粉絲大讚。此外影迷也呼籲，看完結局的觀眾千萬不要急著離場，因延續前兩集慣例，片尾字幕除了有Perfume演唱的動人主題曲外，畫面也將延續結局後的故事發展，溫暖的內容讓不少人看完淚腺再失控：「片尾字幕讓我淚流滿面，一定要坐到最後一刻！」

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