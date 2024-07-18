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娛樂 電視

尹昭德罹怪病「日吞40顆藥」喊絕望 老婆發願茹素竟現奇蹟

尹昭德、洪小鈴今（18）出席大愛《你好，我是誰2》茶敘。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕尹昭德、洪小鈴今（18）出席大愛《你好，我是誰2》茶敘，洪小鈴劇中四十多歲罹患「早發性失智症」，從職場女強人退化到生活失能，直呼從影最好哭；演出老公的尹昭德則對照顧者處境心有戚戚焉，他過去曾因結核性腹膜炎走過鬼門關前，當時病重一年半瘦到幾乎是皮包骨，後來得知老婆發願茹素，讓他不捨：「我何德何能剝奪她幸福。」

尹昭德透露十多年前在花蓮拍了一個星期夜戲，演出醫師的他天天站在手術房，拍完戲後又得連夜趕回台北，可能過度疲勞導致免疫力下降，他開始出現腸胃不適，後來仍忍痛前往義大利，回台後開始冒冷汗，當時拍攝《幸福一牛車》視線更出現重影，站著太久也幾乎要暈厥，拖了近2個月就診才發現事情大條。

尹昭德過去因結核性腹膜炎，鬼門關前走一遭。（大愛提供）

他起初從台北一路看診到花蓮慈濟醫院都查不出病因，每天都聽到同樣一句「尹先生，我們做的檢查沒有結果。」他日復一日找不到答案，幾乎要絕望，心想「我可能在這人生劃下句點。」當時他一天要吞40多顆藥，每個月到慈濟回診用粗針注射屁股，「一進去我直接飆汗，我的天啊怎麼這麼痛。」還暴瘦到50多公斤。

所幸在住院46天後，奇蹟性診斷出結核性腹膜炎，後來他才得知無肉不歡的老婆為了救他一命，竟私下發願茹素，讓他驚呼：「真的假的！」他坦言幾年前講到這事都會哭到不行，對老婆更是滿滿感謝，「我何德何能剝奪她幸福，我都會對她說『謝謝妳救命恩人，是妳把我救回來。』」他當時也向老天喊話：「如果我還有用處，讓我活下來，我會做更多有意義事情。」如今他暑假都會找藝人到育幼院，年底也會到腦麻養護中心幫忙，已持續15年時間，他表示：「既然還我健康，我就要做。」

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