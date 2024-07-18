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娛樂 音樂

竹北鄉親太幸福了！ 小野麗莎8/24來台獻唱免費入場

新竹縣竹北市長鄭朝方（右）今天和日本歌手小野麗莎預錄的報喜畫面，共同宣布「小野麗莎要來竹北開唱了」。（竹北市公所提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市長鄭朝方今天宣布，國際知名的日本歌手小野麗莎8月24日將為竹北獻唱，地點就在竹北西區的水月公園，屆時鄉親都可以免費入場，而小野麗莎則將唱好、唱滿100分鐘。

鄭朝方說，這是大新竹20年來首次有這麼大咖的國際巨星降臨竹北、為竹北而歌。今天在活動宣傳記者會上，小野麗莎還用預錄的方式，以英文跟鄭朝方一起向竹北鄉親宣布這個好消息。

鄭朝方說，小野麗莎是今年竹北市「2024竹北雙月海洋音樂季~美麗莎灣」的系列活動之一。除了前述824在水月公園的「小野麗莎Bossa Nova之夜」，8月10日晚間則在新月沙灣舉行「音浪派對」，將邀甫獲金曲獎的「告五人」，跟藝人大成、DJ RayRay、凹與山、家家等知名新生代團體或實力派歌手輪番演出。

鄭朝方補充，前述2場活動都將在8月的週六夜晚登場，公所斥資395萬元力邀成行。其中「小野麗莎Bossa Nova之夜」是公所籌備1年多獻給市民的仲夏夜之禮，希望用小野麗莎獨特、溫暖又療癒的嗓音幫大家紓壓。

而根據今年小野麗莎6月初剛來台慶祝她出道35周年的演唱會票價顯示，她的演唱會票價每張至少1200元起跳，最高可達6000元新台幣，所以能到竹北水月公園聽到小野麗莎直接輸出她的天籟美聲，將是難得的機會。

新竹縣竹北市長鄭朝方（中）、代表會主席林啟賢（左2）等一起啟動今年夏天的竹北市「2024竹北雙月海洋音樂季~美麗莎灣」的系列活動。（竹北市公所提供）

鄭朝方說，2場活動的現場還將有在地文創小農市集、氣墊水樂園、街頭藝人表演、眾人牽罟體驗、淨灘活動等，並有多個主題裝置藝術，海廢創作藝術家林純用將以淨灘後取得的海廢，進行即興創作。

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