「晚安大小姐」原唱韓團ASMRZ要來了！蔣萬安公佈潮台北卡司名單

台北市長蔣萬安出席2024 TRENDY TAIPEI潮臺北起跑記者會。（記者田裕華攝）

〔記者詹湘淇／台北報導〕「2024 TRENDY TAIPEI潮台北」將於9月2日至8日展開，期間將舉辦13場系列活動。台北市長蔣萬安表示，此次除了邀請台灣與國際知名歌手團體，人氣歌曲「晚安大小姐」原唱韓國團體「ASMRZ」也會來到潮台北進行演出，希望能讓台北再次站上亞洲國際潮流文化高峰。

「2024 TRENDY TAIPEI潮台北」今於台北流行音樂中心舉辦起跑記者會，蔣萬安會前受訪表示，本次演出團體非常豐富，台灣歌手樂團包含魏如萱、鄭宜農、康士坦的變化球、冰球樂團，外國團體包含日本的Billyrrom、Cody・Lee、泰國的Polycat，大家特別關注韓國的「晚安大小姐」團體ASMRZ也會參與潮台北演出活動，希望能讓台北再次站上亞洲國際潮流文化高峰，成為世界行事曆的重要站點。

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媒體也詢問有沒有機會一起跳「晚安大小姐」？蔣萬安表示，都已經請本尊來了，大家可以好好來欣賞，晚安大小姐是一個大家非常喜愛的團體。

先前潮台北遭外界質疑與民間缺乏溝通，蔣萬安對此表示，文化局從去年開始就積極規劃，也拜訪很多流行音樂界的前輩、老師，由於活動是首次舉辦，因此後來由副市長林奕華統籌跨局處專案小組，結合了文化局、資訊局、觀傳局、產業局各方力量，目前規劃相當完整。

蔣萬安說，潮台北不只是流行音樂文化跨界、跨領域複合式的大型盛典，也將結合產業、科技以及整座城市的行銷觀光，除了邀請國際流行音樂人士，也有產業界的重要人士一同參與，希望能串連流行音樂產業，讓台北在地的優秀人才能被世界看見。

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