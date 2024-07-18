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娛樂 歐美

超仙！泰勒絲宛如「迪士尼公主」 正紅色透紗套裝根本芭比娃娃

泰勒絲剛結束於義大利米蘭的兩場演唱會。（翻攝自Instagram@taylorswift）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕天后泰勒絲近期仍持續舉辦巡迴演唱會「The Eras Tour（時代巡迴演唱會）」，而剛結束義大利米蘭兩場的她，官方帳號貼出一張在演唱《folklore》專輯歌曲時的美照，紅色洋裝仙氣翩翩，宛如迪士尼公主。

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天后泰勒絲穿上紅色透紗服裝宛如迪士尼公主，更像是芭比娃娃般精緻。（翻攝自Instagram@taylornation）

官方帳號「Taylor Nation」也時常分享泰勒絲的側拍照或是Swiftie（泰勒絲粉絲名）的照片，沒想到，近日他們分享到泰勒絲穿上紅色透紗套裝的美照，宛如迪士尼公主般仙氣翩翩，更像一個精緻無比的芭比娃娃，十分動人。

泰勒絲的「The Eras Tour」將於今年唱完就結束巡迴。（翻攝自Instagram@taylorswift）

值得一提的是，泰勒絲的演唱會「The Eras Tour」原先還有望至高雄世運主場或是台北大巨蛋開唱，但泰勒絲官方先前透露，將在今年唱完所有的場次後，就會結束該巡迴演唱會，即便台灣的歌迷有些失落，但更期待泰勒絲接下來帶來的作品。

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