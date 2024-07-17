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娛樂 最新消息

林萱瑜婚後「留前任照」挨轟！Junior霸氣護航

林萱瑜（右）與Junior因合作八點檔擦出愛火，於上個月登記結婚。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林萱瑜與Junior因合作八點檔擦出愛火，交往2年於上個月登記結婚。沒想到，近日有網友挖出林萱瑜7年前的IG貼文，發現她未將前任的照片刪除，竟留下多則留言怒批，林萱瑜第一時間就反擊，事隔兩日Junior也發文護航了。

相關新聞：沒刪舊愛合照遭批「不尊重Junior」 林萱瑜忍不住反擊了

有網友發現林萱瑜未將前任的照片刪除，留下多則留言怒批，林萱瑜在第一時間反擊。（翻攝自Threads）

多則辱罵的留言灌入林萱瑜的帳號，「結婚了跟前男友照片為什麼沒刪除？有在尊重現任老公？還追蹤前男友的IG」、「根本完全沒在尊重」。對此，林萱瑜也在社群提出自己的觀點，「交往過的每個人，退回朋友關係，都需要退追嗎？有什麼深仇大恨嗎？大家各自安好就好啦！」

事隔兩天，Junior也發文，表示不覺得這種事有什麼好介意的，反而很欣賞對方的誠實。他在文末霸氣護航老婆：「有什麼好介意的？小裡小氣，像個男人好嗎」。

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