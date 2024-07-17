韓啦啦隊女神南珉貞 含淚證實：我離婚了

南珉貞因長相神似演員朴敏英，有「棒球場朴敏英」稱號。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中華職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍成員南珉貞因長相神似演員朴敏英，有「棒球場朴敏英」稱號，16日鬆口坦言過去找不到說出已婚時機，但想到台灣粉絲仍支持她，讓她感動得哭出來，現在終於可以公開說出這件事，「我離婚了。」

南珉貞昨上傳最新影片，談及來台遇到很多粉絲，有人還會到機場接她，想到有粉絲跟她說：「即使妳結婚了，我還是會為妳加油，還是會一直喜歡妳。」讓她很不好受，感覺欺騙粉絲。

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南珉貞表示，她思考到底該在何時、何地說出已婚的事，為此也苦惱了很久，如今她也決定說出來，「我結過婚是事實，可是，現在呢，現在我自己生活得很開心，現在我和家裡的狗狗，還有妹妹住在一起。」

她激動說，因無法用韓文說出離婚的事，只能笑著脫口中文說：「我離婚了。」

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