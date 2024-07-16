36年來首場大型售票演唱會 霹靂盛典百位英雄超時空大集合

此次盛典集結素還真、一頁書、葉小釵等霹靂巨星及歌手，並打造全新4D沉浸式舞台，絕對是霹靂迷必須朝聖的大型盛典。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕霹靂布袋戲36年來第一次的大型售票演唱會，10月19、20日將在高雄流行音樂中心海音館登場！由霹靂國際與華貴娛樂主辦，在數位發展部數位產業署和高市經發局支持下，融合傳統戲曲與科技體驗，是霹靂有史以來最盛大的演出。

今天（16日）的記者會上，霹靂國際多媒體董事長黃文章表示，「霹靂盛典」是霹靂36年來第一次的大型售票演唱會，這次盛典亮點眾多，除集結素還真、一頁書、葉小釵等百位霹靂巨星，加上布袋戲傳奇歌姬西卿、金曲歌王荒山亮，及霹靂音樂總監風采輪等八大霹靂歌手，向戲迷發布召集令。

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霹靂第一男主角清香白蓮素還真，將於「霹靂盛典」展示史上首度49種造型一次同台。（記者葛祐豪翻攝）

黃文章說，霹靂第一男主角清香白蓮素還真，史上首度49種造型一次同台，致敬經典戰役LIVE現場重現，還有史上最華麗的霹靂武林沉浸式舞台，及獨創布袋戲文化科技體驗，絕對會是霹靂戲迷必須朝聖的大型盛典。

高雄市副市長李懷仁指出，近年來高雄市打造亞洲新灣區為5G科技的示範區，利用智慧科技導入文化創意領域；此次與「霹靂布袋戲」合作，不僅是傳統文化的保存，這場傳統戲曲與科技結合的音樂盛會，絕對會為觀眾帶來耳目一新的「霹靂文化」感官饗宴。

高雄市經發局長廖泰翔說明，去年與數位發展部數位產業署、霹靂國際共同合作，打造出《霹靂AI時代-俠聲繪影體驗》，運用生成式AI影像與聲音技術，為布袋戲文化打造創新體驗，獲得戲迷熱烈迴響；今年則延續去年，藉由傳統戲偶、真人、數位科技、AI等元素結合，演出過程與現場觀眾同時進行互動，帶給民眾全新體驗。

「霹靂盛典」門票將於7月27日中午12點起，在ibon售票系統全面開賣，詳情可上「霹靂網」官網及「華貴娛樂」臉書粉專查詢。

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