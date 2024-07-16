晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

36年來首場大型售票演唱會 霹靂盛典百位英雄超時空大集合

此次盛典集結素還真、一頁書、葉小釵等霹靂巨星及歌手，並打造全新4D沉浸式舞台，絕對是霹靂迷必須朝聖的大型盛典。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕霹靂布袋戲36年來第一次的大型售票演唱會，10月19、20日將在高雄流行音樂中心海音館登場！由霹靂國際與華貴娛樂主辦，在數位發展部數位產業署和高市經發局支持下，融合傳統戲曲與科技體驗，是霹靂有史以來最盛大的演出。

今天（16日）的記者會上，霹靂國際多媒體董事長黃文章表示，「霹靂盛典」是霹靂36年來第一次的大型售票演唱會，這次盛典亮點眾多，除集結素還真、一頁書、葉小釵等百位霹靂巨星，加上布袋戲傳奇歌姬西卿、金曲歌王荒山亮，及霹靂音樂總監風采輪等八大霹靂歌手，向戲迷發布召集令。

霹靂第一男主角清香白蓮素還真，將於「霹靂盛典」展示史上首度49種造型一次同台。（記者葛祐豪翻攝）

黃文章說，霹靂第一男主角清香白蓮素還真，史上首度49種造型一次同台，致敬經典戰役LIVE現場重現，還有史上最華麗的霹靂武林沉浸式舞台，及獨創布袋戲文化科技體驗，絕對會是霹靂戲迷必須朝聖的大型盛典。

高雄市副市長李懷仁指出，近年來高雄市打造亞洲新灣區為5G科技的示範區，利用智慧科技導入文化創意領域；此次與「霹靂布袋戲」合作，不僅是傳統文化的保存，這場傳統戲曲與科技結合的音樂盛會，絕對會為觀眾帶來耳目一新的「霹靂文化」感官饗宴。

高雄市經發局長廖泰翔說明，去年與數位發展部數位產業署、霹靂國際共同合作，打造出《霹靂AI時代-俠聲繪影體驗》，運用生成式AI影像與聲音技術，為布袋戲文化打造創新體驗，獲得戲迷熱烈迴響；今年則延續去年，藉由傳統戲偶、真人、數位科技、AI等元素結合，演出過程與現場觀眾同時進行互動，帶給民眾全新體驗。

「霹靂盛典」門票將於7月27日中午12點起，在ibon售票系統全面開賣，詳情可上「霹靂網」官網及「華貴娛樂」臉書粉專查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中