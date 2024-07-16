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娛樂 最新消息

大牙社群遭惡意留言洗版 大多數是不相干的普通人

勇敢站出來指控「黑人」陳建州曾經想對她進行性騷擾的演員「大牙」周宜霈。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕勇敢站出來指控「黑人」陳建州曾經想對她進行性騷擾的演員「大牙」周宜霈，接受現代婦女基金會邀請，擔任展心復原計畫年度倡議大使，並由導演王為森負責拍攝「相信傾聽 陪伴前行VCR」。王為森透露很驚訝面對公眾，她仍勇敢理性，而且王為森也承認，如果自己是大牙，做不到她的程度。

大牙的發聲，除了讓#MeToo受害者感同身受之外，也能理解他們受到的壓迫。在開拍VCR之前，大牙與導演開過幾次會，當時大牙說著說著就掉下眼淚，王為森自己也忍不住哭了，因為他的好友也經歷過相似的事情。

黑人於偵查期間向檢方聲請傳喚人證遭拒。 （資料照）

自從大牙站出來替自己、替許多受害者發生之後，她的社群平台湧入許多人留言，令人訝異的是，追蹤超過300則評論之後，發現寫下惡毒文字去二度傷害受害者的，大多數是「超級平凡的普通人」。這讓拍攝團隊感到非常訝異，甚至有些人分享大牙的發文，卻用戲謔口吻說：「這麼多年，為什麼現在才講？」這些人抱著看好戲的心態，忘記這種侵害可能發生在任何一個人身上。

更可怕的是，根據劇組作田野調查發現，很多人都是普通人，有人前一篇發文還在團購零時，接下來就是超惡毒的留言、嘲諷權勢性騷擾的受害者，更誇張的是還有人鼓吹要用暴力對待女生，之後卻發出和自己孩子的合照。

郭源元發聲說出自己遭遇的事，風向才逐漸轉變。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

直到郭源元發文之後，她鉅細靡遺描述被陳建州性騷擾過程，風向才慢慢轉向支持大牙，原本沒有交集的大牙與郭源元，都遭遇相同的「性騷擾」。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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