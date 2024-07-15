台北幼兒園狼師逃罪 許常德不忍了心寒痛批

台北市驚傳兒少性剝削案件，「如何發現異狀」成為父母關注議題（圖與新聞事件無關）。（翻攝自shuttestock）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市信義區某私立幼兒園的園長兒子涉嫌性侵、猥褻園內女童，檢警在電腦查扣600多部性影像，台北市議員許淑華更爆料，狼師的幼兒園園長母親，事發後涉嫌包庇兒子，還疑似用員工的名字新成立托嬰中心，竟借殼再經營。

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對此，社會局回應，目前警察局、社會局和教育局聯合稽查、強力介入，不會讓園長有任何可以借殼上市的空間，資深音樂人許常德不忍了怒轟：「為何要把孩子送到這麼可能危險的地方？」

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許常德透過臉書發表長文，痛批現行法規存在嚴重缺陷，反而保護了不法分子而非受害兒童，「不公開幼兒園的法規，就會是個地獄法規。」認為現在的法規不能公佈幼兒園，卻沒有配套措施，讓父母怎麼放下擔憂，讓孩子有什麼方法可以保護自己，或藉這個機會宣導。

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「通常法規這麼失衡時，幼兒園為了自保，就會在第一時間站在狼師這一邊」，許常德認為這些性侵慣犯是成癮者，非常知道怎樣的犯案不會被發現，並說這個時代人人都有手機，「現在唯一的期待就是這些不良幼兒園的員工的良心，如果有個獎勵方式可以讓這些人出來拿出證據。」

許常德臉書全文：

這個法等同給狼師事前提醒

快快做出防備脫罪甚至遲職

重起爐灶更新身份重操舊業並非難事

尤其是對這樣的年紀出手的成癮犯

成人都難做到的舉證

是要犧牲多少孩子才有機會引爆一個事件

而這事件的引爆

也不一定有大家期待的結果

不公佈的面積是更大的

所有目前有孩子在信義區讀幼兒園的父母

不擔心嗎

但誰來告訴他們該怎麼想

不能事先一步接受大眾的提問

如果這些官員不覺得這些疑問很重要的話

北市信義區幼兒園至少20女童遭性侵

現在的法規不能公佈幼兒園

卻沒有配套措施

讓父母怎麼放下擔憂

讓孩子有什麼方法可以保護自己

或藉這個機會宣導

通常法規這麼失衡時

幼兒園為了自保

就會在第一時間站在狼師這一邊

幼兒園的做法通常就是迅速拔掉攝影機

火速找個理由讓狼師離職

譬如家人有老一輩生病要狼師回去照顧

有了這一層保護後

這些狼師就可以安然的到另一家幼兒園上班

因為不會留下證據

而且這些性侵慣犯是成癮者

非常知道怎樣的犯案不會被發現

所以這個不公開幼兒園的法規

就會是個地獄法規

想想有狼師出沒後

幼兒園除了用以上的方式自保

之後會怎麼跟孩子洗腦呢

怎麼讓其他知情的員工閉嘴

孩子的傷和父母的焦慮就變成公務人員不關心的地帶

這樣的傷與慮以後怎麼異變

都是這個社會集體要承受與擔心的

不公開幼兒園不會保護到孩子的

反而是保護到無良的幼兒園與狼師

這些官員與老師

應該跟大家解釋一下

如果你的孩子在這個幼兒園

你會有耐心等到證據查出嗎

這樣的法規一年會製造多少狼師呢

其實會讓大家對於幼兒園全面不放心

會讓狼師越來越囂張

讓大家對於教育部徹底心涼

這個時代人人都有手機的

現在唯一的期待就是這些不良幼兒園的員工的良心

如果有個獎勵方式可以讓這些人出來拿出證據

#無良幼兒園就是會盡力保護狼師不出事

#這樣的心態孩子怎麼辦

信義區的幼兒園會因此獲益嗎

不會的

未來的父母可能會讓孩子在家自學

或是六位父母一起團結起來

一人負責一天

這樣還比較省錢和安全

為何要把孩子送到這麼可能危險的地方

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