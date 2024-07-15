學校教我們不能做的事 楊月娥驚：天天在媒體上演

知名電視節目主持人楊月娥。（翻攝自楊月娥臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕美國前總統川普（Donald Trump）13日前往賓夕法尼亞州巴特勒市（Butler）出席造勢活動時遭到槍擊，引發全球關注。

川普驚傳遭槍擊，知名電視節目主持人楊月娥隨即在臉書嘆喊世界如此紛擾，怎能不好好守護身心，更說著實厭惡現在的政治和社會氛圍，坦言政要名人帶頭生事，吵架、打架、潑糞、汙衊，「這些學校教我們不可以做的事，天天在媒體平台上演。」

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說到激動處，楊月娥更說什麼身教風範都是屁，而且臭到可以，「活著已經很不容易，時時刻刻擔憂的恐懼，日日承擔的職場壓力，家人的未來與健康，千斤重擔的身心，已經消磨殆盡。」

川普13日前往賓夕法尼亞州巴特勒市（Butler）出席造勢活動時，遭到槍擊。（美聯社）

綜合媒體報導，川普13日到賓夕法尼亞州巴特勒市出席一場露天造勢，正在台上演說時，現場突然傳出槍響，川普疑遭槍擊，臉部與耳朵都有血跡。

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根據網路影片顯示，槍擊案發生當下，川普一度在持續的槍聲中躲到演講台下方，維安特勤人員蜂擁而上，試圖將川普護送下台，但現場麥克風收音聽到川普要特勤人員「等一下」，隨即挺直身體，握拳高舉右手對支持者喊著「戰鬥！戰鬥！」，最後川普在多名特勤人員護送離場。

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