館長曾上《五燈獎》大戰張惠妹？ 本尊：只差1分

館長陳之漢（左）與當年參加五燈獎的參賽者。（翻攝自臉書／翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近日網路瘋傳一段當年《五燈獎》節目片段，仔細一看，竟然是「館長」陳之漢挑戰五度五關衛冕者張惠妹，由於長得太像，而且旁邊有「三重陳之漢」字幕，很多人都驚訝：有這件事嗎？事後才發現，這段影片根本就是透過AI換臉。

館長跟張惠妹相差7歲，所以參賽者不可能是館長。（翻攝自臉書）

因為影片當中的人真的太像館長，很多人都信以為真，而且裏頭的人講話、唱歌的模樣真的都很有館長的感覺，就連館長本人也在自己的直播討論該部影片。被揭曉是AI換臉影片之後，這名挑戰者的真實身分也被公開，當時他跟張惠妹真的是苦戰，兩人僅1分之差，最後挑戰失敗。

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網友說，這名挑戰者的身分是布農族田勤偉，他當時差1分就能打敗張惠妹，不過出社會之後，田勤偉就當上警察，還是警壇有名的「金嗓」，曾奪下警察大學第32界韶韻冠軍。

參加五燈獎挑戰張惠妹的是這位來自花蓮的田勤偉先生。（翻攝自YouTube）

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