晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃立行淡出15年現蹤！49歲頭髮斑白「變慈祥阿北」網震驚

黃立行淡出演藝圈近15年之久。（翻攝自微博）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲的金曲歌王黃立行罕見露面，已經淡出歌壇15年之久，與中國女星徐靜蕾因戲生情，隨後也消失螢光幕前，偶爾才能在徐靜蕾的社群平台看見他的身影。不過日前有網友曬出他和吳建豪的合照，近況曝光掀起熱議。

黃立行（右二）近日與吳建豪（左二）一起打球。（翻攝自微博）

黃立行被發現頭髮班白。（翻攝自微博）

黃立行近日被發現和吳建豪去打球，一名網友在網路上曬出與兩人的合照，可見黃立行身穿黑色上衣、卡其短褲，頭戴著鴨舌帽，身材狀況似乎維持得相當不錯，但仔細一看可以發現，帽子兩側的鬢角已經斑白，急速老化的模樣讓網友驚訝，「黃立行怎變那麼慈祥」、「黃立行頭髮都白了嗎」、「找半天認不太出來」。

黃立行（右）與徐靜蕾（左）因合作電影《杜拉拉升職記》擦出愛火。（翻攝自微博）

事實上，黃立行當年與哥哥黃立成、表弟林智文組成「L.A. Boyz」，紅遍兩岸三地，除了音樂創作外，他也在戲劇圈發展，曾參演台灣知名導演戴立忍首次執導的《台北晚九朝五》，以及改編自中國小說作品的《杜拉拉升職記》，在與徐靜蕾爆出戀情後，交往至今已經14年，但兩人是不婚主義，決定讓一切順其自然。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中