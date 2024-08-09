黃立行淡出15年現蹤！49歲頭髮斑白「變慈祥阿北」網震驚

黃立行淡出演藝圈近15年之久。（翻攝自微博）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲的金曲歌王黃立行罕見露面，已經淡出歌壇15年之久，與中國女星徐靜蕾因戲生情，隨後也消失螢光幕前，偶爾才能在徐靜蕾的社群平台看見他的身影。不過日前有網友曬出他和吳建豪的合照，近況曝光掀起熱議。

黃立行（右二）近日與吳建豪（左二）一起打球。（翻攝自微博）

黃立行被發現頭髮班白。（翻攝自微博）

黃立行近日被發現和吳建豪去打球，一名網友在網路上曬出與兩人的合照，可見黃立行身穿黑色上衣、卡其短褲，頭戴著鴨舌帽，身材狀況似乎維持得相當不錯，但仔細一看可以發現，帽子兩側的鬢角已經斑白，急速老化的模樣讓網友驚訝，「黃立行怎變那麼慈祥」、「黃立行頭髮都白了嗎」、「找半天認不太出來」。

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黃立行（右）與徐靜蕾（左）因合作電影《杜拉拉升職記》擦出愛火。（翻攝自微博）

事實上，黃立行當年與哥哥黃立成、表弟林智文組成「L.A. Boyz」，紅遍兩岸三地，除了音樂創作外，他也在戲劇圈發展，曾參演台灣知名導演戴立忍首次執導的《台北晚九朝五》，以及改編自中國小說作品的《杜拉拉升職記》，在與徐靜蕾爆出戀情後，交往至今已經14年，但兩人是不婚主義，決定讓一切順其自然。

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