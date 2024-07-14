連靜雯砸40萬赴英名校進修 開坦克車、組裝槍械：超刺激

連靜雯到英國參加研修班。（楠軒工作室提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕連靜雯退出八點檔戰場後，全心投入直銷產業，經營7年總算開花結果，成為「總裁級品牌大使」。她日前受邀參加公司的海外研修班，到英國牛津大學與劍橋大學進修學習，期間還安排開坦克車、實彈射擊、組裝槍械，讓她直呼：「超刺激！」

連靜雯在英國念書之餘，也參訪了許多貴族莊園。（楠軒工作室提供）

連靜雯在英國念書之餘，參訪了許多貴族莊園。（楠軒工作室提供）

連靜雯第一次參加公司的海外研修班，這是要成為最高位階才能夠參與的小型EMBA課程，門檻頗高，且飯店、機票及課程全都得自費，花了超過40萬台幣，連靜雯說：「雖然整趟費用不低，但覺得太值得了，因為能夠坐在劍橋、牛津大學上課，已經覺得太不可思議。」

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連靜雯到英國開坦克車、組裝槍械、實彈射擊。（楠軒工作室提供）

連靜雯到英國開坦克車、組裝槍械、實彈射擊。（楠軒工作室提供）

連靜雯到英國與徐志摩的再別康橋紀念碑合影。（楠軒工作室提供）

連靜雯表示，課堂有專業同步口譯，課程內容包括創業、顛覆式創新、品牌戰略、領導力等，此行她也參加了「高桌迎賓晚宴」，與大中華區中、港、澳、台、新加坡優秀的領導人高能量的交流，收穫滿滿。

連靜雯參加公司的小型EMBA，遠赴英國研修。（楠軒工作室提供）

連靜雯參加公司的小型EMBA，遠赴英國研修。（楠軒工作室提供）

有天的團隊建設活動，到全球唯二的坦克體驗基地體驗開坦克車、實彈射擊、組裝槍械，在教練指導2次的情況之下，連靜雯不到1分鐘就完成組裝槍械與拆解槍械，讓所有人驚呼「超誇張」，成為當日女子組第一名。

連靜雯參加公司的小型EMBA，遠赴英國研修。（楠軒工作室提供）

連靜雯參加公司的小型EMBA，遠赴英國研修。（楠軒工作室提供）

這趟也有些令她慌張的小插曲，連靜雯是第一次到英國，海關仔細詢問她從哪裡來、去哪裡、誰來接妳等各種問題，因為對方講英國腔英文，讓她聽不太懂，一度很緊張，幸好她拿出公司的接機照片後安全過關。

連靜雯參加公司的小型EMBA，遠赴英國研修。（楠軒工作室提供）

連靜雯參加公司的小型EMBA，遠赴英國研修。（楠軒工作室提供）

連靜雯表示，「創業很不容易 ，但創業有人教很幸福。學習也不分年紀，有同行的領導人年紀近70歲，而且能夠讓自己保持飢渴，持續學習新知識、開格局，理解時代的變化和趨勢、順應時勢做出改變，帶著使命保持清醒，做出對世界有價值的貢獻，讓生命影響生命，傳承無可取代的成功故事與經驗。」

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