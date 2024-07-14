林依晨遊英遭鎖陽台 找不到救兵...爬5樓窗自救

〔記者李紹綾／台北報導〕林依晨接受雜誌訪問，透露自己熱愛一個人旅行，也到海外唸過兩次書，得獨自打點食衣住行、學習等等，所有的感官就會打開，有危險靠近也要很警醒，甚至有被關在英國住處陽台的經驗。

林依晨總是帶給觀眾深入人心的角色，認為每個角色都會成為自己的一部分。（周子娛樂提供）

林依晨分享，「那時候房子的門鎖壞了，我不知道，就硬把門關起來，結果就卡住了。後來實在找不到救兵，看了看窗外五樓的高度，其實蠻危險的。我真的是爬窗外的花臺進到客廳，再從客廳出來。類似這樣的情況，都要自己想辦法。」旅行會遇到太多未知的事情，要去應變，去處理，不要一直都被保護的好好的。

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林依晨提及，放鬆是她這輩子最大的功課，有了女兒之後，有一個更好的契機去學習，「因為她一睜開眼，就是媽媽抱、媽媽說故事、你們都得陪我玩，這東西玩膩了馬上轉頭就走。」她一直在女兒身上學習活在當下、及時享樂的狀態，「我必須放下很多期待，隨順她的反應去做應對，跟過去在表演課學到的東西有點像，就是等著孩子想做什麼，我再去做反應跟引導。不是我一直積極想要去控制，去壓抑，就可以好好被解決的。我現在更多是跟她在一起，感受彼此心情及成長上的變化，所以人家才會說小孩是最好的表演老師。」

林依晨出道20多年，談及如何堅持信念與等待，她表示過去這十年經歷了很多事情，像是不知道能不能等到《我可能不會愛你》「程又青」這個角色，或是近期的《不夠善良的我們》「簡慶芬」這個角色，念書、結婚、生小孩，對她來說都是一道又一道關卡。

林依晨總是帶給觀眾深入人心的角色，認為每個角色都會成為自己的一部分。（周子娛樂提供）

如果想要當一個很好的演員，的確是要忍受很多等待與忍耐，不管是等角色的時候，等待被認同的時候，還是等待播出，林依晨說：「我的時間、能力都有限，所以必須做取捨，現在更深刻地感受到，我是家人的唯一，是不可被取代的。比起消失在大眾視野中，消失在家人眼中比較恐怖。」所以林依晨後來把對自己的期待從品質俱佳，變成量少質精，有機會就演，沒機會就好好陪家人。

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