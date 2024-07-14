晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

林依晨遊英遭鎖陽台 找不到救兵...爬5樓窗自救

〔記者李紹綾／台北報導〕林依晨接受雜誌訪問，透露自己熱愛一個人旅行，也到海外唸過兩次書，得獨自打點食衣住行、學習等等，所有的感官就會打開，有危險靠近也要很警醒，甚至有被關在英國住處陽台的經驗。

林依晨總是帶給觀眾深入人心的角色，認為每個角色都會成為自己的一部分。（周子娛樂提供）

林依晨分享，「那時候房子的門鎖壞了，我不知道，就硬把門關起來，結果就卡住了。後來實在找不到救兵，看了看窗外五樓的高度，其實蠻危險的。我真的是爬窗外的花臺進到客廳，再從客廳出來。類似這樣的情況，都要自己想辦法。」旅行會遇到太多未知的事情，要去應變，去處理，不要一直都被保護的好好的。

林依晨提及，放鬆是她這輩子最大的功課，有了女兒之後，有一個更好的契機去學習，「因為她一睜開眼，就是媽媽抱、媽媽說故事、你們都得陪我玩，這東西玩膩了馬上轉頭就走。」她一直在女兒身上學習活在當下、及時享樂的狀態，「我必須放下很多期待，隨順她的反應去做應對，跟過去在表演課學到的東西有點像，就是等著孩子想做什麼，我再去做反應跟引導。不是我一直積極想要去控制，去壓抑，就可以好好被解決的。我現在更多是跟她在一起，感受彼此心情及成長上的變化，所以人家才會說小孩是最好的表演老師。」

林依晨出道20多年，談及如何堅持信念與等待，她表示過去這十年經歷了很多事情，像是不知道能不能等到《我可能不會愛你》「程又青」這個角色，或是近期的《不夠善良的我們》「簡慶芬」這個角色，念書、結婚、生小孩，對她來說都是一道又一道關卡。

林依晨總是帶給觀眾深入人心的角色，認為每個角色都會成為自己的一部分。（周子娛樂提供）

如果想要當一個很好的演員，的確是要忍受很多等待與忍耐，不管是等角色的時候，等待被認同的時候，還是等待播出，林依晨說：「我的時間、能力都有限，所以必須做取捨，現在更深刻地感受到，我是家人的唯一，是不可被取代的。比起消失在大眾視野中，消失在家人眼中比較恐怖。」所以林依晨後來把對自己的期待從品質俱佳，變成量少質精，有機會就演，沒機會就好好陪家人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中