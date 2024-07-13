澳洲迷幻樂團Glass Beams要來了！亞洲唯一大型專場演出選在台灣

澳洲墨爾本的迷幻組合Glass Beams。（主辦單位PIPE Live Muisc提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕澳洲迷幻組合Glass Beams，今年亞洲唯一大型專場於7／28台北自來水園區登場。

來自澳洲墨爾本的迷幻組合Glass Beams，今年亞洲唯一大型專場演出，即將於7月28日週日在台北舉行，Glass Beams於7月27日參加日本知名富士搖滾音樂季（Fuji rock Festival）後，選擇台灣做為今年亞洲唯一首場大型專場演出，消息一公佈，即迅速引發音樂圈一陣波瀾。

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澳洲墨爾本的迷幻組合Glass Beams。（主辦單位PIPE Live Muisc提供）

Glass Beams 2021年首張EP《Mirage》即在全球刮起一陣旋風，以印度古典音樂為奠基，加入搖滾、迷幻、電子及靈魂放克的元素，在現場樂器與DIY電子音樂的交融下，呈現致幻的東方迷幻電子律動，帶著寶石般閃爍面具的三位演出者在翩翩起舞的旋律中演奏，更加深樂團的神秘感。

即將在7月28日舉辦的《秋OUT音樂節 夏季先行場》，更是Glass Beams在去年於印度的演出以外，於亞洲地區帶來的首次大型專場。

主辦單位PIPE Live Muisc表示，一年一度的《秋OUT音樂節》將於9月28日、29日於台北公館地區盛大舉行，首次來台的Glass Beams會在7月28日帶來夏季先行場，將於公館的百年古蹟－台北自來水園區戶外舞台，帶來一段新舊交融的旅程，演出當晚園區將伴隨著噴泉與燈光，迎接Glass Beams的神秘到來。

當天邀請台灣迷幻雙人樂團Mong Tong開場演出，眼矇紅布、身著無領襯衫的演出特色，宛若台灣傳統宗教儀式「觀落陰」，增添文化的神秘色彩，為Glass Beams今年度亞洲區的唯一大型專場揭開序幕。

澳洲墨爾本的迷幻組合Glass Beams。（主辦單位PIPE Live Muisc提供）

Glass Beams樂團創始者Rajan Silva的成長經歷深受印度與西方文化影響，他曾說自己有個夢想，是將西方音樂和印度音樂結合成一種新的音樂形式，這種音樂沒有特別的名字，但旋律優美動人，把最現代的電子設備與古老的傳統樂器結合在一起。

Glass Beams成員戴著閃爍的面具蒙面演出，Rajan Silva説，他們有兩個最愛的解釋，第一是「因陀羅網」，在印度神話中是一張錯綜復雜的網，無限地延伸至宇宙，這張網上鑲嵌著無數的寶石，在網子的每個交叉點都有一顆完美清晰的寶石，反射出網上所有的寶石；第二則是「自我死亡」，代表完全喪失主觀自我。完全超越、超越自我、超越語言、超越時空，而沒有自我，只有純粹的覺知和狂喜的自由。

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