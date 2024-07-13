晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

澳洲迷幻樂團Glass Beams要來了！亞洲唯一大型專場演出選在台灣

澳洲墨爾本的迷幻組合Glass Beams。（主辦單位PIPE Live Muisc提供）

娛樂頻道／綜合報導〕澳洲迷幻組合Glass Beams，今年亞洲唯一大型專場於7／28台北自來水園區登場。

來自澳洲墨爾本的迷幻組合Glass Beams，今年亞洲唯一大型專場演出，即將於7月28日週日在台北舉行，Glass Beams於7月27日參加日本知名富士搖滾音樂季（Fuji rock Festival）後，選擇台灣做為今年亞洲唯一首場大型專場演出，消息一公佈，即迅速引發音樂圈一陣波瀾。

澳洲墨爾本的迷幻組合Glass Beams。（主辦單位PIPE Live Muisc提供）

Glass Beams 2021年首張EP《Mirage》即在全球刮起一陣旋風，以印度古典音樂為奠基，加入搖滾、迷幻、電子及靈魂放克的元素，在現場樂器與DIY電子音樂的交融下，呈現致幻的東方迷幻電子律動，帶著寶石般閃爍面具的三位演出者在翩翩起舞的旋律中演奏，更加深樂團的神秘感。

即將在7月28日舉辦的《秋OUT音樂節 夏季先行場》，更是Glass Beams在去年於印度的演出以外，於亞洲地區帶來的首次大型專場。

主辦單位PIPE Live Muisc表示，一年一度的《秋OUT音樂節》將於9月28日、29日於台北公館地區盛大舉行，首次來台的Glass Beams會在7月28日帶來夏季先行場，將於公館的百年古蹟－台北自來水園區戶外舞台，帶來一段新舊交融的旅程，演出當晚園區將伴隨著噴泉與燈光，迎接Glass Beams的神秘到來。

當天邀請台灣迷幻雙人樂團Mong Tong開場演出，眼矇紅布、身著無領襯衫的演出特色，宛若台灣傳統宗教儀式「觀落陰」，增添文化的神秘色彩，為Glass Beams今年度亞洲區的唯一大型專場揭開序幕。

澳洲墨爾本的迷幻組合Glass Beams。（主辦單位PIPE Live Muisc提供）

Glass Beams樂團創始者Rajan Silva的成長經歷深受印度與西方文化影響，他曾說自己有個夢想，是將西方音樂和印度音樂結合成一種新的音樂形式，這種音樂沒有特別的名字，但旋律優美動人，把最現代的電子設備與古老的傳統樂器結合在一起。

Glass Beams成員戴著閃爍的面具蒙面演出，Rajan Silva説，他們有兩個最愛的解釋，第一是「因陀羅網」，在印度神話中是一張錯綜復雜的網，無限地延伸至宇宙，這張網上鑲嵌著無數的寶石，在網子的每個交叉點都有一顆完美清晰的寶石，反射出網上所有的寶石；第二則是「自我死亡」，代表完全喪失主觀自我。完全超越、超越自我、超越語言、超越時空，而沒有自我，只有純粹的覺知和狂喜的自由。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中