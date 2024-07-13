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熱狗又出事！力挺林志炫「耳機不見了」 驚呼：狀況有點多

林志炫演唱會，熱狗擔任演唱嘉賓。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕林志炫今晚第三度攻蛋，力邀新科金曲歌王熱狗擔任嘉賓，重現在歌唱節目的經典舞台《曾經我也想過一了百了》，超驚喜的組合讓歌迷驚呼連連，許多年紀稍長的長輩也都跟著搖擺。

情歌天王林志炫與剛奪下本屆金曲獎華語歌王的熱狗驚喜合體，超炸演出嗨翻全場。熱狗透露，以前還沒有變聲之前，參加歌唱比賽時，真的都會唱林志炫的歌曲。

林志炫演唱會，熱狗擔任演唱嘉賓。（記者胡舜翔攝）

他們因為參加節目而有了合作的契機，林志炫唱完歌後滿意直誇：「這次的合作，徹底打開了抒情歌曲跟RAPPER結合的一把鑰匙。」熱狗也說：「地球上最會唱歌的男人跟地球上最會說的男人，希望大家會喜歡。」

林志炫不忘恭喜好友奪下本屆的金曲獎華語歌王，沒想到熱狗卻回應：「是不是歌王不重要，只要麥克風有聲音就可以了，謝謝。」狠虧在本屆金曲獎表演的失聲意外。

林志炫演唱會，熱狗擔任演唱嘉賓。（記者胡舜翔攝）

隨後熱狗帶來新歌《髒藝術家》，認為這次的跨界演出真的不容易，甚至笑稱現場歌迷可以出去上廁所，他完全不會介意。

尷尬的是，熱狗在演唱前一度找不到耳機，只好緊急找工作人員上台調整，忍不住笑喊：「誰來上來幫我調一下，我耳機不見了，不好意思，最近狀況有點多。」最終順利完成演出。

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