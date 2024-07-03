熱狗不藏了！金曲私下面曝光 血肉果汁機整晚見證

血肉果汁機、熱狗。（血肉果汁機提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕曾拿下金曲、金音「最佳樂團」的血肉果汁機，即將迎來成團首場北流演唱會《建宮蓋廟-宇宙預言》。血肉果汁機在今年金曲獎身負重責，為典禮拉開序幕，當演唱到〈愛情99〉時，近兩百位「血肉信徒」也從觀眾席衝到台上，更有歌迷揮舞「血肉」大旗，將血肉果汁機在音樂祭演出的盛況呈現在金曲獎舞台上，瞬間把現場氣氛炒到最高點。

血肉果汁機將在北流開唱。（血肉果汁機提供）

血肉果汁機表示：「血肉的殺翻現場從不只是代表著台上五位團員，更代表著台下的觀眾狀態！他們隨著音樂沈浸其中，就不知不覺也成為了演出的主角之一，因此和導演共同討論後，決定邀請歌迷一起演出！」血肉果汁機北流演唱會嘉賓「MC HotDog」熱狗正好也是金曲獎演出嘉賓之一，在金曲後台相遇的他們不僅留下合影，熱狗在典禮中途空檔遇見血肉果汁機結束開場演出，找尋休息區域時，熱情招待他們到熱狗的休息室休息、放置演出器材，展現十足前輩風範，讓血肉果汁機直呼：「狗哥和本色團隊超溫暖！」

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血肉果汁機、熱狗。（血肉果汁機提供）

熱狗獲得金曲獎「最佳華語男歌手」的當下，他們同時在台下大聲歡呼、為熱狗感到十分開心，值得一提的是，血肉果汁機和皿內果汁機受邀在與金曲獎同日舉辦的「華語金曲之夜」當DJ放歌演出，沒想到在後台又遇見了「華語金曲之夜」的神秘嘉賓熱狗，兩組藝人接下來又將在血肉北流演唱會共演，讓熱狗也笑說：「我們怎麼最近很多行程都剛好一起！」

血肉果汁機透露：「我們是在敲定邀請狗哥擔任演唱會嘉賓之後，才知道我們都剛好會在金曲獎、華語金曲之夜演出，真的很符合這次演唱會主題『宇宙預言』！」此外，血肉果汁機也因應熱狗擔任華語金曲之夜的神秘嘉賓，在DJ演出中安排了驚喜曲目，搶先公開預計在演唱會呈現的熱狗〈十三號天使〉HardCore改編版，令台下歌迷興奮不已。

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