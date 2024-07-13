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娛樂 最新消息

催淚！林志炫哭慘了 親揭與鄭華娟第一次相遇令人動容

林志炫演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕實力派唱將林志炫三度攻蛋，今晚在小巨蛋舉辦ONE take 2.0「我忘了我已老去」世界巡迴演唱會台北返場，開場就藏滿洋蔥，他特別選唱多首已故創作才女鄭華娟的經典歌曲，氣氛催淚。

林志炫演唱會。（記者胡舜翔攝）

鄭華娟過世，但留下許多經典作品在人間。（翻攝自臉書）

鄭華娟在3月過世，享壽60歲，她出道以來所創作的金曲無數，更獲頒本屆金曲獎的特別貢獻獎，突然的離世讓粉絲很不捨。

林志炫演唱會，熱狗祝賀花卡。（記者胡舜翔攝）

林志炫演唱會，方文山祝賀花卡。（記者胡舜翔攝）

林志炫演唱會。（記者胡舜翔攝）

今晚林志炫在小巨蛋談及故友，「我非常思念又懷念的大姐姐，在華語樂壇有非常多貢獻，在我音樂生命裡有很多重要歌曲，參與我很多重要時刻，接下來請容我跟大家分享我音樂人生當中跟她的第一次相遇。」

林志炫演唱會，王力宏祝賀花卡。（記者胡舜翔攝）

林志炫演唱會，李翊君祝賀花卡。（記者胡舜翔攝）

林志炫選唱《蒙娜麗莎的眼淚》、《少年遊》與《天堂》3首經典歌曲，致敬逝世的才女鄭華娟，這些歌曲不僅承載了許多歌迷的青春回憶，就連他在台上都唱到泛淚，令人動容。

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