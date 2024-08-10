謝忻開嗆阿翔反掀風波 律師狠批：小三不安靜一點是在哭屁哭

謝忻（右）日前接受作家H訪問竟掀風波。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星謝忻2019年被爆出與「浩角翔起」阿翔不倫戀，醜聞重創形象，演藝事業難回巔峰，日前接受作家H訪問談起這段過往，痛斥對方當初的龜縮行為，並認為阿翔至今欠她一個道歉，引發外界批評。今（10）日律師李怡貞發文開嗆：「妳小三不安靜一點是在哭屁哭？」

李怡貞先是在臉書發文直言謝忻狂妄，並提到「關於外遇，請一律直接提告，正宮自己哭不如讓小三哭。」她也在留言處表示：「2年後就告不了，有人尾巴就翹起來，提告了可以撤告，只要對方願意誠心悔改和解，就算撤告法院也會留紀錄，就看誰還敢像謝忻一樣這樣多年後隔空訴情，只不過無腦三八真的不多啦，不擔心」。

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這之後又發出另一篇文章表示，渣男確實很爛，但就讓正宮夾回去好好在家裡折磨，「妳小三不安靜一點是在哭屁哭？是在等正宮折磨到不成人形再撿回去用嗎？等不及了是不是不就廢物利用好棒棒，想當垃圾桶也不要這麼著急吧？」

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