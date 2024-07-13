（直擊）華莎「沒好好吃飯」原因曝！放話結束演出：吃爆高雄美食

華莎演出性感指數爆表。（JULIUS / TOBESOFT提供）

〔記者鍾志均／高雄報導〕南韓性感女王華莎6月於南港演出時，不小心提前自爆今（13）會在高雄拼盤演出，她帶來第一首《I Love My Body》後，粉絲按捺不住尖叫聲，高分貝歡呼聲直抵高雄巨蛋天花板。

華莎透露，昨天提前來到高雄，因為心情太好，睡前喝了點紅酒，又吃到好吃的奶油麵包，不過她突然坦言，因為怕自己身體太重，舞台演出不好看，因此沒有好好吃飯，台下立刻又掀「嘆息聲」。

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華莎說，因為想讓大家看到帥氣的樣子，所以決定結束舞台演出後，就要吃遍所有高雄美食；不料串場主持人神童「慢半拍」，透過VCR再問華莎在「美食之都」高雄最想吃什麼？她打趣表示，「剛剛就說了，吃遍所有美食呀。」

接著華莎突然靈機一動，詢問高雄粉絲有什麼推薦的美食？只見台下聲音眾多，但華莎露出尷尬微笑說，「好的，都聽不到」，隨後說之後會更努力，更頻繁來台灣和歌迷相見，帶動現場氣氛。

今晚華莎唱了《TWIT》、《Egotistic》、《Starry Night》、《Dingga》等多首夯曲，透露下半年的願望就是希望早日回歸，直呼「謝謝大家等我，再等一下下就好。」安撫歌迷的心。

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