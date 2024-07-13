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娛樂 最新消息

崔佩儀失智母「不停跌倒骨折送醫」 苦嘆：整個家亂七八糟

崔佩儀（左二）、傅小芸（右二）在節目上和主持人徐乃麟（右）、嚴立婷分享面對失智症病人甘苦談。（大愛提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕崔佩儀與傅小芸上節目《醫師好辣》宣傳大愛劇《你好，我是誰2》，崔佩儀劇中飾演的是醫生娘，跟寇世勳兩人飾演夫妻，徐乃麟一聽到立刻說「不得了啊」，嚴立婷也補上一句「小時候的男神」；傅小芸從第一季飾演「個管師」是醫院跟家屬之間的橋梁，到了第二季已經變成「社管師」。

《你好，我是誰2》是一齣描述失智症真人真事的戲劇，崔佩儀的媽媽就是失智症患者，當時不停的跌倒骨折送醫治療，還對著她說：「妳是誰？妳為什麼在這裡？」崔佩儀不停的跟媽媽講理，愈講自己愈受傷，她很能體會「家裡有失智症的病人，整個家會亂七八糟的」。

傅小芸說自己的曾祖母是一個很愛打麻將的人，突然有一天開始變得健忘，家人工作忙碌無法照顧，送到安養院後，很快的連人都不認得了，拍《你好，我是誰》之後才知道最好是要多陪伴、多聊天，待在熟悉的環境，減緩失智症的症狀惡化。

崔佩儀（左）、傅小芸上《醫師好辣》宣傳新戲。（大愛提供）

傅小芸還分享自己前一陣子軋兩部戲很累，「只睡一兩個小時，然後就變得很健忘，我就非常害怕有失智的症狀」，因為她想到《你好，我是誰2》劇中有一個女強人的案例就是早發性失智症，「我就把我的腦袋保養好，會買很多的保健食品多吃一點」，結果後來戲殺青後多休息就恢復正常了，讓現場的人原本聽得屏氣凝神，全都笑了出來，徐乃麟說傅小芸「自己嚇自己」。

大愛劇《你好，我是誰2》八月八日起，週一至週五在大愛頻道及大愛劇場YT頻道播出。

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