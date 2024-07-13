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娛樂 最新消息

許瑋甯遇恐怖小黃司機！吐露詭異經驗

許瑋甯在《都市懼集》中遇到毛骨悚然的故事。（CATCHPLAY+提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯、竺定誼主演CATCHPLAY+《都市懼集》的單元劇「計程車招呼站」，劇中詭異的小黃司機對同一位乘客過份關心的恐怖言行，令深夜曾單獨搭計程車的觀眾不寒而慄。許瑋甯對於獨自搭小黃的橋段也很有共鳴，她坦言平常自己或身邊友人或多或少有遇到各種狀況，「這個司機先生是不是好像有一點怪怪的，但是你又說不出來，因為他有時會很安靜，有時又會很想跟你聊天」。

許瑋甯（右）在《都市懼集》被計程車司機尾隨，嚇得趕緊關上大門。（CATCHPLAY+提供）

但許瑋甯表示，真實生活中也有遇過很好的司機，而且是搭到同一位善心司機的車：「當時我的雨傘掉在他的車上，結果掉了之後沒想到因緣巧合又碰到，他又把那把雨傘還給我。」

而曾莞婷、詹懷雲、高倩怡主演的「觀光巴士」，劇中令人發毛的驚悚情節引發討論。曾莞婷飾演精神異常的新手媽媽，她表示：「其實我一開始覺得這個劇情很恐怖，但後來深入角色的內心後，我覺得其實是可悲，那個身為媽媽的痛、獨立、心碎，然後她沒辦法掌控一切的感覺，內心一定有很多糾結和變化，這也是我從中去下功夫詮釋的地方。」

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