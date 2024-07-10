汪建民罹肺腺癌四期！寶媽「一舉動」獻心力 認了10年沒聯繫

汪建民。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕寶媽今為了力挺20年好友，特別與女兒曾寶儀合體出席SWISSPA瑞醫高雄承億SPA旗艦會館活動，聊到曾交往2年多的汪建民罹肺腺癌四期一事，她表示兩人已經10年沒聯繫，但有分享對方經紀人的資料給想要幫忙汪建民的人，包括楊貴媚的基金會。

曾寶儀（左）與寶媽今合體出席活動。（記者侯家瑜攝）

寶媽認為肺腺癌在台灣比例很高的原因，有可能和飲食、空污有關，而曾有長年在醫院照顧病人經驗的她，透露過去生病住院時，都不會要求孩子照顧，「可能因為自家風氣的緣故，讓我們不會覺得生病會是件大事，像我之前在聖誕節期間住院時，我就叫我女兒去聖誕趴，不用來照顧我。」

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即將邁入70歲的寶媽，都會定期做超音波、健康檢查和核磁共振等檢查，身體目前都沒有出現異常，癌症指數都過關，頂多出現一些紅字；而她保養的祕訣就是放輕鬆，畢竟心理影響生理，維持好心情、心態，身體自然就健康，對於吃也不會忌口，但平時不會吃超過六分飽，每天固定走7000步左右。

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