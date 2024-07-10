晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

汪建民罹肺腺癌四期！寶媽「一舉動」獻心力 認了10年沒聯繫

汪建民。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕寶媽今為了力挺20年好友，特別與女兒曾寶儀合體出席SWISSPA瑞醫高雄承億SPA旗艦會館活動，聊到曾交往2年多的汪建民罹肺腺癌四期一事，她表示兩人已經10年沒聯繫，但有分享對方經紀人的資料給想要幫忙汪建民的人，包括楊貴媚的基金會。

曾寶儀（左）與寶媽今合體出席活動。（記者侯家瑜攝）

寶媽認為肺腺癌在台灣比例很高的原因，有可能和飲食、空污有關，而曾有長年在醫院照顧病人經驗的她，透露過去生病住院時，都不會要求孩子照顧，「可能因為自家風氣的緣故，讓我們不會覺得生病會是件大事，像我之前在聖誕節期間住院時，我就叫我女兒去聖誕趴，不用來照顧我。」

即將邁入70歲的寶媽，都會定期做超音波、健康檢查和核磁共振等檢查，身體目前都沒有出現異常，癌症指數都過關，頂多出現一些紅字；而她保養的祕訣就是放輕鬆，畢竟心理影響生理，維持好心情、心態，身體自然就健康，對於吃也不會忌口，但平時不會吃超過六分飽，每天固定走7000步左右。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中