2024香港小姐競賽驚爆賄選！ 佳麗貼廣告稱「投票送海鮮」

初步入圍香港小姐的陳元元被指涉賄選行為。（翻攝自我係元元 小紅書）



林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港小姐競選歷史悠久，當選者往往一戰成名，實現灰姑娘的童話，如今2024年也再度展開海選活動，沒想到網路傳出賄選消息。據悉來自廣東省江門市的參賽者陳元元，把自己當政治人物宣傳，在家鄉投放巨型看板廣告，掀起熱議。

有網友發現在廣東省江門市的一座大廈，竟掛有陳元元參選官方照片的海報。（翻攝自小紅書）



《2024香港小姐競選》先後進行兩輪面試，25位第一階段入圍佳麗順利誕生，其中現年24歲的陳元元，從世界排名前五十的美國俄亥俄州立大學畢業，是名副其實的學霸，她代表家鄉參賽，發動大型拉票活動，廣告上印著大字寫上「投票選港姐，免費送海鮮」的口號，不少人都認為此行徑是賄選。

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陳元元社群催票。（翻攝自我係元元 小紅書）

此外，陳元元在社群平台自我介紹寫下，「我希望透過香港小姐這個平台，努力成為更好的自己，在回饋給所有曾經幫助過我的人，希望大家幫我進決賽」。有網友留言時貼出巨型廣告照並問：「是你嗎？」本人目前尚未回應。

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