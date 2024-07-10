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娛樂 最新消息

《涼宮春日》平野綾下月要來了！喊話台粉：好久不見

平野綾將於8月16日來台演出。（海日娛樂傳媒提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本人氣聲優歌手平野綾多年沒來台灣，日前確定8月16日將來台演出！她提早向台灣粉絲喊話：「好久不見！請大家好好期待！」

平野綾以童星身身加入兒童劇團，2006年因聲演《涼宮春日的憂鬱》主角「涼宮春日」後大放異彩，接連演出人氣作品《死亡筆記本》「彌海砂」，《幸運☆星》中的宅女「泉此方」等超人氣角色，之後還將擔任全新劇場版《凡爾賽玫瑰》女主角「瑪莉安東妮德」配音。

平野綾將於8月16日來台演出。（海日娛樂傳媒提供）

平野綾在2006年發行個人首張單曲《Breakthrough》，以歌手身分出道，至今發行過13張單曲、5張專輯，也曾獻唱許多角色人物的主題曲，其中《God knows...》更成為平成年間動漫歌曲的代表作之一。

6月起，平野綾開啟個人首場亞洲巡演，台北場將於8月16日於三創生活園區5樓Clapper Studio舉辦，門票預計7月13日中午12點於KKTIX、全家便利商店全面啟售，詳情可上「海日娛樂傳媒」官方臉書。

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