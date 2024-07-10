小蟲出庭調解又缺席 周思潔怒嗆假面偽善
台北地院今年4月2日審理周思潔向音樂人小蟲求償600萬元，庭後周思潔受訪。（資料照，記者王藝菘攝）
〔記者林南谷／台北報導〕台北地院今年5月28日開庭審理歌手周思潔控訴製作人小蟲違約、求償600萬元案，她親自出庭稱願意調解，也要小蟲本人到庭，更嗆小蟲「要說實話」、「不能謊話連篇」；小蟲律師回應：「如果周要繼續這樣講話，他會建議小蟲不要調解。」
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昨（9）日上午，周思潔依法官要求，兩造雙方當事人必須出席，強調帶著誠意來協商調解，但她不滿說：「當事人小蟲，果然如意料中的，沒來！」
周思潔轉述庭長對小蟲律師說：「不出庭如此不尊重法院，那就只好繼續訴訟，萬一輸了，請他不用怪你（指律師）⋯⋯」周思潔無奈表示，雖然知道小蟲傲慢，卻不知道是如此的荒謬，「一個戴著假面偽善的人，瞬間被如此的態度所戳破，我只能說，真不意外。」
全案源起周思潔欲重返歌壇，委請小蟲製作唱片，卻爆發遲延交付母帶爭議，導致周思潔得改任其他團隊發行，前後共砸了2千萬元，無奈2019年底爆發武漢肺炎，無法宣傳，銷售成績不佳；周思潔指控小蟲遲交母帶，害她血本無歸，提告求償600萬元違約金。
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