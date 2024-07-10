晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小蟲出庭調解又缺席 周思潔怒嗆假面偽善

台北地院今年4月2日審理周思潔向音樂人小蟲求償600萬元，庭後周思潔受訪。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者林南谷／台北報導〕台北地院今年5月28日開庭審理歌手周思潔控訴製作人小蟲違約、求償600萬元案，她親自出庭稱願意調解，也要小蟲本人到庭，更嗆小蟲「要說實話」、「不能謊話連篇」；小蟲律師回應：「如果周要繼續這樣講話，他會建議小蟲不要調解。」

相關新聞：違約案再度開庭 周思潔願意調解嗆小蟲「不能謊話連篇」

昨（9）日上午，周思潔依法官要求，兩造雙方當事人必須出席，強調帶著誠意來協商調解，但她不滿說：「當事人小蟲，果然如意料中的，沒來！」

相關新聞：周思潔控小蟲違約 轟他傲慢大師

周思潔轉述庭長對小蟲律師說：「不出庭如此不尊重法院，那就只好繼續訴訟，萬一輸了，請他不用怪你（指律師）⋯⋯」周思潔無奈表示，雖然知道小蟲傲慢，卻不知道是如此的荒謬，「一個戴著假面偽善的人，瞬間被如此的態度所戳破，我只能說，真不意外。」

相關新聞：周思潔赴北院告小蟲 聲淚俱下控欺人太甚

全案源起周思潔欲重返歌壇，委請小蟲製作唱片，卻爆發遲延交付母帶爭議，導致周思潔得改任其他團隊發行，前後共砸了2千萬元，無奈2019年底爆發武漢肺炎，無法宣傳，銷售成績不佳；周思潔指控小蟲遲交母帶，害她血本無歸，提告求償600萬元違約金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中