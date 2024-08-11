阿翔回應了！遭謝忻開嗆「沒用」 PO甜蜜同框照10字表態

謝忻開轟阿翔「沒用的男人」，阿翔夫妻檔回應了。（翻攝自臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星謝忻2019年被爆出與「浩角翔起」阿翔不倫戀，醜聞重創形象，演藝事業難回巔峰，日前接受作家H訪問談起這段過往，痛斥對方當初的龜縮行為，並認為阿翔至今欠她一個道歉。對此，阿翔10日以社群PO文10個字表態了。

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面對謝忻引發的連日爭議，阿祥並沒有正面回應，但在昨（10）日，七夕情人節當天，他在社群上PO出老婆同遊南韓的甜蜜合照，並用有「Baby Girl」的邊框，大方公開示愛，並附上文字：「祝大家七夕情人節快樂。」



阿翔與妻甜蜜同遊南韓，看起來兩人未受輿論影響。（翻攝自IG）

事實上，前段時間Grace在社群發聲，她分享喜歡的文章，提到「勇敢的人，不是不落淚的人，而是寧願含著淚，繼續奔跑的人。生活沒有同花順，人生的底牌，永遠是自己。」一番話被網友猜測疑似是在回應爭議，紛紛留言為她加油打氣。

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