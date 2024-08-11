晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿翔回應了！遭謝忻開嗆「沒用」 PO甜蜜同框照10字表態

謝忻開轟阿翔「沒用的男人」，阿翔夫妻檔回應了。（翻攝自臉書）謝忻開轟阿翔「沒用的男人」，阿翔夫妻檔回應了。（翻攝自臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星謝忻2019年被爆出與「浩角翔起」阿翔不倫戀，醜聞重創形象，演藝事業難回巔峰，日前接受作家H訪問談起這段過往，痛斥對方當初的龜縮行為，並認為阿翔至今欠她一個道歉。對此，阿翔10日以社群PO文10個字表態了。

相關新聞：謝忻重提不倫戀「阿翔欠我一個道歉」！ 事過境遷竟不恨了

相關新聞：謝忻嗆阿翔龜縮「欠我道歉」！老婆發聲了：含淚繼續跑

面對謝忻引發的連日爭議，阿祥並沒有正面回應，但在昨（10）日，七夕情人節當天，他在社群上PO出老婆同遊南韓的甜蜜合照，並用有「Baby Girl」的邊框，大方公開示愛，並附上文字：「祝大家七夕情人節快樂。」

阿翔與妻甜蜜同遊南韓，看起來兩人未受輿論影響。（翻攝自IG）阿翔與妻甜蜜同遊南韓，看起來兩人未受輿論影響。（翻攝自IG）

事實上，前段時間Grace在社群發聲，她分享喜歡的文章，提到「勇敢的人，不是不落淚的人，而是寧願含著淚，繼續奔跑的人。生活沒有同花順，人生的底牌，永遠是自己。」一番話被網友猜測疑似是在回應爭議，紛紛留言為她加油打氣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中