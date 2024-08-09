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娛樂 最新消息

羅時豐出事了！國民姑丈才靠YT爆紅 影片全面下架

羅時豐。（資料照，記者陳慧玲攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王羅時豐近年成了YouTuber，創立YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」大受歡迎，累積訂閱人數逼近80萬人次，讓他成了「國民姑丈」再創事業巔峰，沒想到今天（9）卻傳出了頻道轉換管理團隊的消息，影片之後更會全面下架。

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羅時豐團隊透過社群發聲，公開了頻道轉換管理團隊的消息，之後國民姑丈會出現在另一YouTube頻道「大牛比較懶」，感謝粉絲支持。

聲明如下：

『羅時豐D.L 不務正YA』官方YouTube頻道、FaceBook粉絲專頁、Instagram、TikTok因轉換管理團隊，上述社群平台中的影音、圖文、肖像授權同意書係屬於不務正業娛樂有限公司 （下稱本公司）所有，礙於法律規範因素不得轉讓使用。

特此於中華民國113年8月9日21時至8月11日12時，提供予曾經拍攝過的素人嘉賓、商家，影音、圖文留底以茲紀念，唯不得上傳網路平台及任意商業行為，本公司將於中華民國113年8月11日13時進行下架動作。

本公司另一YouTube頻道『大牛比較懶』仍正常運作，羅時豐aka大牛aka DANIEL aka 國民姑丈，仍會不定時出現在『大牛比較懶』，請各位牛粉們敬請期待。

最後感謝各界親朋好友的關心，特此公告感謝一路支持我們的牛粉、廠商及媒體好友們，如未來有相關合作需求，請洽『大牛比較懶』。嘿嘿嘿…

不務正業娛樂有限公司 愛你喔❤️

中華民國113年8月9日

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