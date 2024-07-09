機智又浪漫根本年度最佳！黑寡婦《飛月情海》飆戲查寧火花不斷

思嘉喬安森（或譯：史嘉蕾喬韓森）和查寧塔圖（右），在《飛月情海》上演機智又浪漫的愛戀。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由「黑寡婦」思嘉喬安森（或譯：史嘉蕾喬韓森）和查寧塔圖主演的愛情喜劇《飛月情海》，除了首次搭檔演對手戲的兩位「超性感神仙組合」絕佳化學效應值得一看，電影既機智又浪漫，也受外媒的大力讚賞，堪稱年度最佳浪漫愛情喜劇。

外媒《綜藝》大讚該片是這個時代罕見的浪漫喜劇，「不僅聰明又真誠，在凱莉（思嘉）和柯爾（查寧）的打情罵俏之下，他們極具魅力的對手戲讓我們目不轉睛，就像天空中最閃亮的星星，絕對值得二刷再次享受。」

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導演格雷格柏蘭帝也在訪談中提到，原本電影是以上串流為目標來拍攝，但是觀眾試映的反應實在出乎意料的好，最後決定把這部浪漫喜劇搬上大銀幕，讓更多的觀眾看到，「我想大家都很感動能看到這麼一部好看的原創電影，雖然背景是設定在眾人皆知的登月事件，但是故事情節卻是非常新鮮的，沒人知道劇情走向會怎麼發展，這就是原創電影有趣的地方。」

同樣為電影劇本感到非常興奮的思嘉也是電影幕後推手之一，擔任製片的她努力促成這項計劃的誕生，更說：「其實浪漫喜劇是最具有挑戰性的類型，《飛月情海》最讓我興奮的就是蘿絲吉洛伊的原創劇本，這部屬於大銀幕的電影完美結合情懷和時髦的元素，也是我一直以來想演但是鮮少出現在電影院裡的類型，我知道觀眾渴望看到這種原創電影。」

思嘉喬安森（或譯：史嘉蕾喬韓森）和查寧塔圖（右）合作《飛月情海》成為好友。（索尼影業提供）

充滿喜感的查寧在電影中飾演嚴肅理性的NASA火箭發射總監，與思嘉飾演的商場必勝銷售女王有著天壤之別的個性，上演工程腦對上行銷腦的終極對決。兩人不僅在銀幕前展現出完美的默契，私底下也一拍即合成為好朋友。

思嘉更哭笑不得抱怨查寧是劇組的「惡作劇之王」：「他隨時都有一堆鬼點子要作弄我，每次開拍前都搞得我笑到流淚，我記得有一次他還偷偷把手指戳到我的假髮裡，現在想起來真的是好氣又好笑的回憶。」

《飛月情海》由知名設計師方序中與究方社設計工作室一同精心打造的台灣版海報，受到眾多影迷的喜愛和敲碗期待能夠收藏。（索尼影業提供）

《飛月情海》將於明（10）日在台上映，該片1日曝光由知名設計師方序中與究方社設計工作室一同精心打造的台灣版海報，受到眾多影迷的喜愛和敲碗期待能夠收藏，片商也宣布上映日起憑電影票至觀影影城，即可兌換《方序中台灣典藏版A3海報》乙張，數量有限送完為止。

《飛月情海》明星台灣問候預告：

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