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娛樂 最新消息

蔡阿嘎心碎唱：我很好騙 自嘲「都唱到心坎裡去」

（左起）蔡阿嘎、蘿拉、二伯。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬網紅蔡阿嘎日前說明為何開除資深員工蘿拉，引起社會熱議，被詐財8位數的蔡阿嘎今（9）在YouTube頻道上傳一支影片，只見他翻唱了動力火車的經典曲〈我很好騙〉之外，畫面上也能看到蔡阿嘎特地在臉部做了兩行清淚的效果。

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蔡阿嘎翻唱動力火車經典曲〈我很好騙〉。（翻攝自IG）

站在麥克風前的蔡阿嘎手上還拿著愛馬仕提袋，表情專注，唱到一半突然把手舉起來，同時從紙袋中拿出一包寫著「惡靈退散」的零食。蔡阿嘎也在社群限動po出歌曲連結，直言：「要音準有感情，要技巧有感情，要合約有感情，都唱到心坎裡去了QQ」。

蔡阿嘎越唱越切心，感覺唱到心坎裡。（翻攝自IG）

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蔡阿嘎之前曾經拍片介紹前員工蘿拉的家，影片中蘿拉家中擺滿精品，名牌包都塞滿床底，如果唱起〈我很好騙〉蔡阿嘎心中滋味真是五味雜陳。

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