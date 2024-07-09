掰了周孝安！「象迷娘」爆秘戀饒舌歌手 陳天仁發聲了

陳天仁（右）去年4月與周孝安離婚，近日再爆出新戀情。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「象迷娘」陳天仁擁有亮麗外型及姣好身材，因在職棒賽事替兄弟象應援一炮而紅，口條流利的她經常受邀參加談話性節目，去年與周孝安結束2年多婚姻，沒想到近日卻被爆出與小6歲創作饒舌歌手Spark皇毅陷入熱戀。對此，陳天仁也透過經紀人發聲回應。

陳天仁與大9歲的周孝安婚後育有女兒Kattie，但兩人婚姻僅維持2年就告吹，去年4月雙雙宣布離婚消息。恢復單身的陳天仁桃花更旺，她曾透露身邊不乏追求者，更被年紀小10歲的男店員追求過，沒想到近日就被爆出與饒舌歌手Spark皇毅熱戀中，兩人的IG中有不少照片的地點、背景都一樣。

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陳天仁的IG照片中，出現美國舊金山史丹佛大學紀念教堂的觀光照，而Spark皇毅被發現早在一個月前就曾曬出相同地點的照片，不禁讓人聯想是相約同遊美國。不僅如此，陳天仁與皇毅1月時也相繼曬出同樣背景的和服照。對此，陳天仁則透過經紀人否認戀情，「和皇毅就是朋友而已。」強調雙方只是朋友關係。

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