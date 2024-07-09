伊林海選徵啦啦隊新秀 《原子少年》金雲分享經驗談

璀璨之星新增啦啦隊選拔，申力安（左起）、金雲、蔡衣宸到場加油。（伊林娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕伊林璀璨之星日前舉辦海選，這次為徵選時下最夯的啦啦隊女孩，首次新增「台灣運彩紅運少女組」選拔。從《原子少年》出道的金雲，和前輩申力安、蔡衣宸都到現場給選手們打氣。

身高190公分的金雲剛過22歲生日，除唱跳外，近來也演出台日合資BL劇《看見愛》，飾演聽障人士，為此他花很多時間進行手語特訓。對於來參加選秀的學妹們，他以比賽經驗鼓勵大家，「要對自己有信心，在台上沒自信評審一眼就看出來，另外不要覺得自己已經夠好、夠成熟，要不斷練習，不斷跟別人請教，展示自己努力的成果，虛心檢討，從中改進。」

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伊林娛樂副董事長陳婉若（中），與申力安、金雲、蔡衣宸為參賽選手加油。（伊林娛樂提供）

申力安選秀經驗最豐富，除了是璀璨之星第6屆第3名外，也曾參加《聲林之王》歌唱比賽和《未來少女》女團選秀，最近推出個人單曲〈Secret〉，她看到青澀模樣的參賽女孩們，就想到當時比賽的自己，從小就超級有自信的她鼓勵大家，「參賽要玩得開心，把自信的一面表現出來，自信會讓妳閃耀，被評審看到，不留遺憾。」

金雲（左起）、蔡衣宸、申力安經驗分享，提醒選手拿出自信。（伊林娛樂提供）

蔡衣宸是璀璨之星第9屆花漾少女的亞軍，現同時為新竹御頂攻城獅慕獅女孩，身為啦啦隊女孩，蔡衣宸經驗分享，認為當啦啦隊最重要的是要熱愛自己的工作，才有辦法堅持下去，另外抗壓性要很夠，私底下要花很多時間練習。由於現在啦啦隊當道，更會被放大檢視，會聽到很多不一樣的聲音，蔡衣宸會告訴自己「不要被影響」。

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