《她的日與夜》50歲林順跳Apink舞 李姃垠苦練《Mr.Chu》眾人叫好

鄭恩地（左）、李姃垠在《她的日與夜》共跳《Mr.Chu》吸引眾人目光。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓喜劇《她的日與夜》口碑發酵，戲中50歲「阿珠媽」李姃垠和鄭恩地共飾一角，完成「晝夜不同的她」的有趣設定；李姃垠在第7集跳起女團Apink代表作《Mr.Chu》，戲裡戲外都逗樂眾人。

李姃垠於2019年演出《寄生上流》管家後戲路大開，片約不斷，她在《她的日與夜》演出高年級實習生「林順」，為拿到獎勵，不動聲色跑上台跳女團舞，正好該曲就是鄭恩地所屬的Apink代表作之一，讓韓樂迷熱血沸騰。

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李姃垠為《她的日與夜》嗨跳女團舞，台下同事拍手叫好。（翻攝自X）

《她》劇憑著新穎人設和爆笑劇情，加上懸疑浪漫元素，近期在社群討論熱度提升，李姃垠透過可愛舞姿大放異彩，結合流行女團的音樂，加深觀眾的入戲程度。

南韓網友大推李姃垠的演出，表示她為該劇增色不少，有戲迷回憶起李姃垠在《他人即地獄》展現嚇人演技，但在《她的日與夜》又可愛到不行，也有人大讚「中年李姃垠成功演出少女嬌羞感，演技靈活又自然」。

由於演員、劇情皆討喜，《她的日與夜》在Netflix全球前10名非英語部門TV排行榮登第四名，同時在台灣Netflix本日Top 10位居首位，好評不斷攀升。

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