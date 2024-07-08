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娛樂 最新消息

10億女星投入前夫懷抱！王宥忻叢林飛越900公尺 媽媽、前婆婆見證復合前奏

〔記者張釔泠／台北報導〕身家逾10億的王宥忻近日遭不法份子盜用影片與頭像詐騙，緊急發聲明，強調自己從未推薦大眾任何股票或理財產品，提醒大眾謹慎防範假冒信息，建議有疑慮者一定要到她的官方平台確認，切勿聽信小道消息，造成財物損失。

王宥忻全家去泰國旅遊。（財富女神提供）

王宥忻說：「如果看到疑似名人粉絲頁、但上面的粉絲數卻少於一萬人，那就可能是盜用的！請大家務必確認名人的官方網站，以防止被詐騙。」

王宥忻全家去泰國旅遊。（財富女神提供）

趁著暑假，王宥忻帶著家人和孩子飛往泰國旅行，除了參觀當地特有的夜行性動物館，還去了清邁的大象保護區，幫大象洗澡、了解其生活習性，更捐款支持大象的保護計劃，讓當地的大象能獲得更好的照顧。

王宥忻全家去泰國旅遊。（財富女神提供）

王宥忻發聲明。（財富女神提供）

此次家族旅行包括王宥忻的前夫翁承旭、王宥忻的媽媽和前婆婆以及兩個小孩共6人出遊，旅行為期9天，總花費約30萬元台幣，學會全家人都乘坐經濟艙，反而感覺到大家彼此更靠近溫暖，前夫和兒子還體驗了高空彈跳，原本前夫提議要抱著王宥忻跳，因為她穿裙子不方便才作罷，不過後來前夫抱著她體驗了泰國最長的滑索之一，全長900公尺的叢林飛越索道，讓她克服了高度恐懼，也讓人感覺到復合的前奏。

王宥忻說：「讀萬卷書不如行萬里路，帶小孩出國增廣見聞，體驗當地生活非常有幫助。」未來，她希望能帶孩子去馬爾地夫和南極，讓孩子親眼看到氣候變遷對地球帶來的變化，懂得身體力行保護環境。

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