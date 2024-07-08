《聯結》完結收視率飆14.2％！池晟不捨告別：每刻都很珍貴

〔記者廖俐惠／綜合報導〕燒腦韓劇《聯結》上週末正式播畢，最終回收視率暴漲衝上14.2%，連續7週收視奪冠。

池晟發表《聯結》劇終感言，拿著劇本對鏡頭比愛心。（翻攝自SBS官網）

播出最後一集之前，主演群池晟、田美都、權律發表了劇終感言，池晟表示：「《聯結》是我久違的作品，會留在我心中很久。現在要和飾演的角色『張在京』告別，真的很不捨。在談到名場面時，他說：「很難選出一個橋段，作為張在京生活的每一刻都很珍貴，希望大家能關注最後一集中演員們的精彩表演和糾葛的情感線，以及張在京的命運」。

請繼續往下閱讀...

池晟（左）、田美都主演的《聯結》最終回收視率暴漲衝上14.2%，連續7週收視奪冠。（friDay影音提供）

池晟並補充道：「《聯結》是一部我們全體工作人員和演員為了向大眾傳遞信息而付出全力的作品，希望這部作品能長久留在觀眾的記憶中」向觀眾最後告別。

女主角田美都表示：「已經是最後一集了，真的非常可惜」，並選擇了第三集中自己和池晟在洗手間內外對峙的橋段作為名場面。田美都對此解釋：「我個人認為張在京知道吳允珍手上有毒品，敲著洗手間門拜託她開門的那場戲令人印象深刻，因為演繹了因戒斷症狀而痛苦的張在京，也從另一個角度突顯了毒品的嚴重性」。她還補充説：「非常感謝大家對《聯結》的喜愛」向觀眾表達感謝。

權律《聯結》劇終感言，表達對觀眾的感謝。（翻攝自SBS官網）

而在劇中飾演腹黑反派的權律則表示：「這是一部我們在片場激烈討論並快樂拍攝的作品，馬上就要播畢了感覺還不太真實，希望能夠拍得更久；這部作品因觀眾們的喜愛也讓我更加難以割捨」。他還透露觀劇重點：「演員們在每一集中都展示了瘋狂的演技，名場面太多，難以選擇。最後一集的緊張感不容錯過，請大家關注扭曲的友情將為各人迎來怎樣的結局」。

權律最後也向觀眾表達了感謝：「非常感謝大家對我的角色『朴泰振』的關注，請大家要陪伴到最後」。

田美都劇終感言，感謝大家對《聯結》的喜愛。（翻攝自自SBS官網）

在《聯結》最後兩集的劇情中，所有角色錯綜複雜的恩怨始末、犯罪動機與過程都一一揭曉，除了惡人相繼伏法之外，池晟、權律的結局也頗令人意外；貫穿全劇的「販毒交易所得帳戶密碼」則在結尾做了完整交代，讓人意想不到的設計堪稱真是要讓觀眾燒腦到最後一刻。暑期冠軍犯罪偵查劇《聯結》全套14集已於friDay影音上架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法