Jessica再唱《小幸運》！ 邀「非常特別的嘉賓」給驚喜

Jessica在高雄啤酒音樂節獻唱，歌迷瘋狂。（讀者提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕南韓女神Jessica今（7）晚在高雄夢時代對面廣場參與「「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」最後一天的表演，除了再次獻唱田馥甄的夯曲《小幸運》，今晚也邀到「特別的嘉賓」同台合唱。

相關新聞：告五人歌曲有魔咒？雷雨交加高雄啤酒節被迫中斷

請繼續往下閱讀...

相關新聞：高雄暴雨打斷音樂節！李翊君休息室淹水 蔡詩芸瞪大眼不可置信

今天因高雄暴雨，導致節目延誤兩小時，但主辦單位向歌迷保證會如期完成所有演出，Jessica看到歌迷穿黃色雨衣，說這也是她的幸運顏色。

Jessica（右）和告五人合唱彼此歌曲。（讀者提供）

Jessica除了唱自己的歌曲，也介紹告五人同台演出，她說：「我今天邀請了非常特別的嘉賓，最近我在我的見面會上有唱他們的歌，唱了《唯一》，知道他們也想要一起表演，希望大家跟我一起期待。」並和歌迷一起歡迎告五人上台。

今晚Jessica和告五人合唱彼此歌曲，包括接著先帶《Set me free》，還有告五人的《好不容易》，被讚中文咬字很準確。

最後歌迷高喊安可，Jessica也再次回到舞台獻唱《Wonderland》。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法