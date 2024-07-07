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娛樂 音樂

Jessica再唱《小幸運》！ 邀「非常特別的嘉賓」給驚喜

Jessica在高雄啤酒音樂節獻唱，歌迷瘋狂。（讀者提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕南韓女神Jessica今（7）晚在高雄夢時代對面廣場參與「「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」最後一天的表演，除了再次獻唱田馥甄的夯曲《小幸運》，今晚也邀到「特別的嘉賓」同台合唱。

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今天因高雄暴雨，導致節目延誤兩小時，但主辦單位向歌迷保證會如期完成所有演出，Jessica看到歌迷穿黃色雨衣，說這也是她的幸運顏色。

Jessica（右）和告五人合唱彼此歌曲。（讀者提供）

Jessica除了唱自己的歌曲，也介紹告五人同台演出，她說：「我今天邀請了非常特別的嘉賓，最近我在我的見面會上有唱他們的歌，唱了《唯一》，知道他們也想要一起表演，希望大家跟我一起期待。」並和歌迷一起歡迎告五人上台。

今晚Jessica和告五人合唱彼此歌曲，包括接著先帶《Set me free》，還有告五人的《好不容易》，被讚中文咬字很準確。

最後歌迷高喊安可，Jessica也再次回到舞台獻唱《Wonderland》。

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