金秀賢擁抱她！曾寶儀被叫「努那」融化：他好香，大家別殺我

曾寶儀主持金秀賢粉絲見面會。（翻攝自臉書）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕曾寶儀昨（6日）主持金秀賢的粉絲見面會，事後她在臉書上分享心聲，稱非常感謝金秀賢，更透露金秀賢給了她個擁抱，「很香，大家不要殺我！」

曾寶儀回憶起第一次在台北國際會議中心主持見面會，上台那一刻感受到純粹的愛，「也不會忘記，第一次接到Running Man的FM，同時身為粉絲與主持的學習與感動」，她認為藝人有機會面對面謝謝粉絲的支持，粉絲能把在看藝人作品時得到的歡笑與愛，透過見面會，把能量加倍奉還，是一種雙向奔赴。

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曾寶儀結束後在後台與韓國導演拍了照，之前主持做Running Man活動時，對方也在場，相當了解她的風格。（翻攝自臉書）

她非常感謝金秀賢，「最後在一切結束後我們總算說上了話，我跟他說謝謝，他真的是個很好的演員，謝謝他這些年來這麼用心帶來的作品，他也謝謝我，叫了我一聲NU NA（努那，韓文的姊姊），給了我一個溫暖的擁抱，很香，大家不要殺我，我也就明白今天的工作很圓滿了。」

曾寶儀也謝謝粉絲，「你們真的太好玩了，希望秀賢會記得台灣是個好玩又充滿愛的地方。」她也笑說，很怕唸錯粉絲座位號碼，不想耽誤粉絲「一生的幸福」。

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