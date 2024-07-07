（影音）帥炸！小布「天價F1賽車電影」首曝熱血預告 真實賽事實拍震撼登場

布萊德彼特（右）和《捍衛戰士：獨行俠》大導演約瑟夫柯金斯基（左）合作的一級方程式賽車電影《F1》曝光首支預告。（達志影像）

〔記者許世穎／綜合報導〕由奧斯卡得主「小布」布萊德彼特主演、《捍衛戰士：獨行俠》大導演約瑟夫柯金斯基執導的一級方程式（F1）賽車電影《F1》（中文片名待定）備受全球期待，今（7）日隨著F1英國大獎賽正式曝光前導預告，以明快的節奏震撼呈現賽道上的驚險刺激，高潮迭起，令人熱血沸騰。

日前有外媒報導該片預算高達3億美金（約台幣97.23億元），為求逼真，電影更於真實的「大獎賽」賽事期間拍攝，小布在片中飾演退役後復出的賽車手，達姆森伊卓瑞斯則飾演他在虛構車隊「APXGP」中的隊友。

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布萊德彼特主演新片《F1》首張前導海報。（華納兄弟提供）

強大的卡司陣容還包含《伊尼舍林的女妖》奧斯卡提名女星凱瑞康頓、奧斯卡得主哈維爾巴登、《王冠》艾美獎得主和獲金球獎提名的托比亞曼齊司、莎拉奈爾斯、金波德尼亞和山姆森卡優。

該片由柯金斯基執導並擔任監製，同時也繼《捍衛戰士：獨行俠》後再度與好萊塢傳奇製片傑瑞布洛克海默合作，並與小布的「B計畫娛樂公司」（Plan B Entertainment）攜手打造，曾獲7屆F1世界冠軍的路易斯漢米爾頓的Dawn Apollo Films製片公司聯合製作，預計2025年暑假IMAX同步上映。

《F1》首支預告：

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