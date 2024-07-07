林襄辣寫真在日一炮而紅 嘆單身沒人追：我有控制狂

「啦啦隊女神」林襄。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「啦啦隊女神」林襄除了啦啦隊應援工作，目前還跨界娛樂圈、時尚領域，成為全方位女神。近日她在日本發行寫真集《薫-Kaoru-》，寫真才預售就超級火爆，登上日本Amazon明星寫真集銷售排行榜冠軍，「心願單排行榜」和「新品排行榜」高居第一名。不過林襄在錄製《小姐不熙娣》的時候透露自己是工作狂，現在不但是單身而且也沒人敢追她。

林襄在日本發行寫真集。（翻攝自臉書）

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林襄說：「都沒人敢，因為我界線還滿清楚的，我沒有興趣就不想繼續有任何關係，所以我自己也有問題。」近年工作滿檔的林襄，覺得隨著年紀增加，等到自己30歲時工作說不定就會少很多，她想好好珍惜現在這個階段，以後再想別的事情。

林襄承認在感情當中自己屬於控制型。（翻攝自YouTube）

林襄也承認過去在情感當中，自己是「控制型」，她說：「生活習慣，譬如說他吃完飯東西不趕快丟就會長蟲，我就會一直說要收起來，或者用完的東西一定要收回去，不知道為什麼他不喜歡收回去，我看到就會不爽。」不過她也解釋，雖然自己愛控制，但會打聽對方想要什麼，就會默默買給對方當禮物，展現自己在上活上的小貼心。

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