盛竹如久違露面「遇詐騙」曝近況 捲官司遭判刑7字妙回

周婷婷（左起）、盛竹如、王滿嬌、馬國畢出演反詐騙影片。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕盛竹如、秦楊、王滿嬌、馬國畢等人今（6）日參與拍攝反詐騙公益影片，聊到被詐騙經驗，盛竹如則分享某次去餐廳吃飯，被冒稱是警察的指控闖紅燈要罰錢，而日前他因替「誰摔死了李新」影片中旁白捲入官司，被問及此事他則妙回：「這也是一種詐騙！」

秦楊（右）籌拍反詐騙影片，盛竹如、維尼媽共襄盛舉。（記者胡舜翔攝）

盛竹如某次去住家附近的餐廳吃飯，走到一半竟遭人攔下，對方稱是警察，說抓到他剛剛過馬路連闖兩個紅燈，要罰他8千塊罰單，「我當下就知道是詐騙，我還問他能不能打折，他竟然說『好，打8折』，我就假裝要拿錢趕快回去跟警衛說，叫他們去逮住他（騙徒）。」

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而盛竹如過去因在「誰摔死了李新」影片中旁白，遭前立委羅淑蕾自訴涉犯誹謗罪，最高法院認定盛對影片中所指涉的人事未盡任何查證責任，依散布文字誹謗罪將他判處拘役50天，可易科罰金。被問及官司是否有影響到心情？盛竹如擺手表示：「那個沒事！那等於是個詐騙。」

盛竹如參與反詐騙影片拍攝，分享差點被詐騙經歷。（記者胡舜翔攝）

盛竹如首次與秦楊合作，提到因為覺得很適合、劇本很好，對社會有益所以決定參與，秦楊也表示，這次拍攝影集就是為了宣導防止中老年人被詐騙，也要勸誡年輕人不要淪為詐騙集團的幫手。

盛竹如、秦楊、王滿嬌、那維勳、馬國畢、周婷婷、維尼、媛媛、製作人林銀村等人拍攝反詐騙公益影片《麥鈎騙啦》，從規劃籌備3個禮拜，花2天拍攝，秦楊的高二兒Jerry也有參一咖，Jerry最近在潮牌店打工平常也常拍短影片，秦楊大讚兒子很會拍：「他拿給我看，我笑到完全沒辦法睡覺！」至於兒子有沒有打算進演藝圈？他則笑回應該有，但現階段先讓他專心打籃球。

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