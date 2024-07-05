老司機哭哭！AV女優寶田萌奈美宣布休業 最後公開活動在台灣

AV女優寶田萌奈美宣布將暫時休業。（翻攝自@monami_takarada社群平台X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕老司機的D槽女神又要-1？擁有I罩杯好身材的日本AV女優寶田萌奈美（宝田もなみ），先前才確定會出席8月分TRE台北國際成人展，日前她卻突然拋出重大消息，結束台灣工作後，她將到英國留學進修，但她保證只是休假，暫無引退打算。

寶田萌奈美日前在個人YouTube發片宣布「重大報告」。（翻攝自オカルトもなぱいチャンネルＹＴ）



寶田萌奈美在個人YT頻道公告，8月結束台灣的成人展行程後，將到英國修讀有關身心治療和靈性提升的課程，她強調尚不會退出暗黑界，但沒提到何時回日本工作，至於先前已拍攝的影片和寫真，還是會按原定計劃發售，老司機們還是可以看到她的倩影。

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寶田萌奈美結束台灣成人展後要到英國留學。（翻攝自@monami_takarada社群平台X）

寶田萌奈美結束台灣成人展後要到英國留學。（翻攝自@monami_takarada社群平台X）

台灣AV達人一劍浣春秋在《Play NO.1》發文指出，寶田萌奈美是美術系畢業的高材生，熱愛工作的她，卻在此時宣布休業的確令人措手不及，她也呼籲喜歡老司機們，8月的TRE台北國際成人展，可能是她出國遊學前的「最後一個公開活動」，有興趣的人，這次千萬好好把握。

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