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娛樂 最新消息

《墨雨雲間》夯爆！王心凌力挺好姐妹吳謹言出手了

王心凌力挺好姐妹吳謹言。（天晴娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Netflix影集《墨雨雲間》熱播當中，女主角吳謹言以復仇女神姿態出演古裝大戲，更親自邀約好姐妹王心凌邀約主題曲，足見她們的好交情。

早在去年王心凌還在籌備巡演時，就接到好友吳謹言的訊息，提到正在主演的新戲，劇組非常希望可以邀請王心凌演唱主題曲。

王心凌當時正在準備巡演，新專輯也在籌備中，收到吳謹言的訊息後就決定相挺，並從好友發來的數首DEMO之中，選擇了最適合自己的一首歌曲《觀雪》演唱。

王心凌為了《墨雨雲間》演唱主題曲。（天晴娛樂提供）

《觀雪》正式在數位平台上架，而王心凌在劇集一開播之初，就在社群媒體上為吳謹言宣傳，甚至在自己的演唱會上邀請歌迷們去看，俏皮的問大家：「你們看到第幾集啊？」更自曝只看到第五集需要趕進度，為好友做足宣傳。

吳謹言也在社群PO出清唱《觀雪》的影片，影片中的她認真的想要唱好這首頗具難度的古風歌曲，到最後大笑放棄，十分可愛。

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