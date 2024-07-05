金曲最佳樂團主唱招認「最會玩火的男人」！為台日友好接受挑戰

宇宙人小玉為了節目學習當露營達人。（麥卡貝網路電視提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳樂團宇宙人主唱小玉最近變身「露營達人」，揭開日本多處絕美露營地的神秘面紗，還搖身變成「最會玩火的男人」。

小玉迎接新挑戰，接下網路節目《Let's Camping 來去露營吧》主持棒，還為節目打造專屬主題曲，這是台灣首部「音樂人 X 露營」的戶外實境節目，更以日本節目的企劃與製作概念主打日本觀眾收看。

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過去宇宙人多次受邀到日本演出，這次小玉走訪日本九處人氣露營地，包括能遠眺富士山的「浩庵露營場」，以及在日本擁有高人氣的「Woodsman Campground」，小玉表示：「很開心能體驗跟音樂創作不一樣的事，也終於能來到日本感受他們獨特的戶外文化，跟專業達人學到許多技巧，是我歌手人生之外的不同收穫。」

宇宙人小玉（右）向日本露營專家學到很多技能。（麥卡貝網路電視提供）

小玉跟日本知名的露營師匠長野修平拜碼頭，跟著他學習野外技能，包括基本的劈柴、生火，或是在學習料理技巧，他還在鏡頭前表演「刀具生火」技巧，一度嘗試徒手把火種拿起來，笑稱自己也練就「抓火」功夫。

節目組來到富士山腳旁的湖畔露營地，小玉必須自己練習搭設帳棚，打理過夜睡覺的地方，他也學會了木頭悶燒的「焚火料理」，完整鎖住食物的鮮甜美味，小玉表示：「我要回台灣推廣這種野炊方式！」更笑稱自己成為「最會玩火的男人」。

宇宙人小玉要獨立搭帳逢。（麥卡貝網路電視提供）

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