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娛樂 最新消息

籃籃曾被蚵農學長追求 遭「爸媽斬桃花」勸退原因曝

郭婷筠（左起）、阿翔、籃籃與楊繡惠主持節目。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠與藝人郭婷筠主持民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，日前來到嘉義東石觀光船達人體驗之旅，深入體驗觀光船達人的日常生活和工作。

職人蔡惠玲帶著大家來看「青蚵仔嫂」的真人版，沒想到是二位年僅27歲的女生，跟一般以為的高齡婦女從事剝蚵仔殼的工作不一樣，阿翔更是透過訪問知道她們從大班就從事這行業，眾人驚嘆不已。

藝人們至少要花費五分鐘才能開一顆蚵仔殼取出蚵仔，她們只花4、5秒就開一個，讓主持群直呼怎麼可能比得上，看著從小從事「青蚵仔嫂」的二位女生，原來家裡從事養蚵行業，也不想離開東石也歡喜開心從事這份工，籃籃看著二位笑咪咪的女生，還爆料以前有學長是蚵農，送花到她家樓下被她爸媽攔截，還私下約學長吃飯勸退他追求女兒，籃籃說：「爸媽怕如果真的在一起，除了當時還在讀書年紀小，擔心如果從事蚵仔行業，怕我很辛苦，但今天看到這二位女生，我從她們眼中看到快樂和幸福，很令人羨慕」。

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