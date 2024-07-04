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娛樂 音樂

歌迷逝世前錄「道別」影片...最終仍無法挽回 魏如萱感嘆曝心聲

魏如萱近期分享一則有關「歌迷逝世」的傷心故事。（翻攝自魏如萱IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手魏如萱近期分享一則有關「歌迷逝世」的傷心故事，文中提到有位歌迷拍了一部影片給她，內容提到有計畫想要離開世界，魏如萱回覆對方「希望不要這樣」，無奈最終還是收到噩號，此事也讓魏如萱思索一陣子，試著用對方的角度，去探索死亡。

魏如萱感嘆即使是不認識的陌生人，還是會感嘆生命的無常，她形容生命就像「燈泡的玻璃一樣薄，而且滅掉的時候都是瞬間」，因此能笑就盡量笑，就算是哭也一樣，可以好好的表達愛，就勇敢的讓對方知道，她希望藉由逝世歌迷的故事，讓大家知道愛要及時。

魏如萱最後結語寫下:那些太過於在乎的執著，或許可以再放鬆一些些。希望生命裡所有的來不及，都能提早被自己翻轉成來得及。其他粉絲感覺到魏如萱心情低落，紛紛留言鼓勵「做你的歌迷很幸福」、「謝謝娃娃的溫柔」。

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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