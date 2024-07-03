晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

高木聰一朗帶未成年開房被捕！「道歉不忘宣傳新作」挨轟

高木聰一朗先前爆出與未成年少女開房被逮。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲日本舞台劇演員高木聰一朗去年爆出與15歲少女開房遭逮，隨後他也坦承犯行，且自曝事前就知道對方年齡，掀起輿論撻伐。事隔7個月，他在社群平台上發文道歉，卻也不忘宣傳自己的新作，再度引發大眾不滿。

高木聰一朗道歉還不忘宣傳新作。（翻攝自X）

高木聰一朗日前在社群平台X上發文，針對先前與未成年少女開房一事，向受害者及家屬道歉，表示會謹記錯誤，承諾未來不會再犯，今後也將在反省中度過，不過話鋒一轉，坦言自己仍想繼續表演，接著便開始宣傳自己新演出的舞台劇，同時附上宣傳海報。

貼文曝光後，許多網友看了直搖頭，認為高木聰一朗根本沒有在反省，一邊道歉還一邊宣傳，紛紛直呼「我第一次看到有人在道歉文附上宣傳海報」、「道歉文旁邊附上宣傳照，你太沒有常識了」、「我以為是道歉，結果是宣傳」、「根本沒在反省」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中