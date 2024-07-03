高木聰一朗帶未成年開房被捕！「道歉不忘宣傳新作」挨轟

高木聰一朗先前爆出與未成年少女開房被逮。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲日本舞台劇演員高木聰一朗去年爆出與15歲少女開房遭逮，隨後他也坦承犯行，且自曝事前就知道對方年齡，掀起輿論撻伐。事隔7個月，他在社群平台上發文道歉，卻也不忘宣傳自己的新作，再度引發大眾不滿。

高木聰一朗道歉還不忘宣傳新作。（翻攝自X）

高木聰一朗日前在社群平台X上發文，針對先前與未成年少女開房一事，向受害者及家屬道歉，表示會謹記錯誤，承諾未來不會再犯，今後也將在反省中度過，不過話鋒一轉，坦言自己仍想繼續表演，接著便開始宣傳自己新演出的舞台劇，同時附上宣傳海報。

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貼文曝光後，許多網友看了直搖頭，認為高木聰一朗根本沒有在反省，一邊道歉還一邊宣傳，紛紛直呼「我第一次看到有人在道歉文附上宣傳海報」、「道歉文旁邊附上宣傳照，你太沒有常識了」、「我以為是道歉，結果是宣傳」、「根本沒在反省」。

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