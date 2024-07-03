晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

小優曾遇暴力男「一拳把衣櫥打破」！ 下跪道歉後行徑更可怕

小優分享某任暴力男友的行徑。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》明（4日）晚9點播出「女孩們寧可單身也別嫁！遇到這些男生有多遠閃多遠」，節目來賓小優就曾遇過暴力男，透露對方的情緒控管很有問題之外，發完飆之後甚至還會下跪道歉。

小優分享某任男友的詭異行徑：「我真的覺得他有精神疾病，他問我要吃什麼，那時候還在熱戀期，我撒嬌說『要吃鐵板燒？牛排？還是吃漢堡』，結果他一拳把衣櫥打破說『妳到底要吃什麼』，我承認我比較愛忘東忘西，那次旅行我弄丟房卡，但房卡再要就好，結果他直接在路上過肩摔我，路上的人都在看我們打架。」但她覺得暴力男用傷害自己的方式道歉更可怕：「他們打完以後都會下跪道歉，還會一直打自己，所以女生才會分不開。」

梁赫群對自己節儉卻對老婆很大方。（中天提供）

梁赫群則不滿他節儉的形象被在場來賓認為嫁不得：「我是嚴以律己寬以待人，我對自己很節省，但每個連續假期，我都會帶老婆、小孩出國玩，所以我是把錢累積下來，奉獻給這個家，我可以吃攝影棚的爛便當，可是我沒有讓他們吃啊！」小優也替梁赫群說話：「小梁哥搭過我好幾次順風車，有時候還要專程去接他，有天他請我喝咖啡，我故意點120塊的，結果他那天只吃包子跟豆漿，他真的是心甘情願把錢給老婆花。」但阿Ken對此卻心有存疑：「可是我怎麼覺得是老婆抓到什麼把柄，或者有什麼證據是可以把你送進監牢的？」

阿Ken向梁赫群提出質疑。（中天提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中