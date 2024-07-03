小優曾遇暴力男「一拳把衣櫥打破」！ 下跪道歉後行徑更可怕

小優分享某任暴力男友的行徑。（中天提供）



〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》明（4日）晚9點播出「女孩們寧可單身也別嫁！遇到這些男生有多遠閃多遠」，節目來賓小優就曾遇過暴力男，透露對方的情緒控管很有問題之外，發完飆之後甚至還會下跪道歉。

小優分享某任男友的詭異行徑：「我真的覺得他有精神疾病，他問我要吃什麼，那時候還在熱戀期，我撒嬌說『要吃鐵板燒？牛排？還是吃漢堡』，結果他一拳把衣櫥打破說『妳到底要吃什麼』，我承認我比較愛忘東忘西，那次旅行我弄丟房卡，但房卡再要就好，結果他直接在路上過肩摔我，路上的人都在看我們打架。」但她覺得暴力男用傷害自己的方式道歉更可怕：「他們打完以後都會下跪道歉，還會一直打自己，所以女生才會分不開。」

請繼續往下閱讀...

梁赫群對自己節儉卻對老婆很大方。（中天提供）

梁赫群則不滿他節儉的形象被在場來賓認為嫁不得：「我是嚴以律己寬以待人，我對自己很節省，但每個連續假期，我都會帶老婆、小孩出國玩，所以我是把錢累積下來，奉獻給這個家，我可以吃攝影棚的爛便當，可是我沒有讓他們吃啊！」小優也替梁赫群說話：「小梁哥搭過我好幾次順風車，有時候還要專程去接他，有天他請我喝咖啡，我故意點120塊的，結果他那天只吃包子跟豆漿，他真的是心甘情願把錢給老婆花。」但阿Ken對此卻心有存疑：「可是我怎麼覺得是老婆抓到什麼把柄，或者有什麼證據是可以把你送進監牢的？」

阿Ken向梁赫群提出質疑。（中天提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法